Cem Özer'e ne oldu yoğun bakıma kaldırıldı durumu kötüleşti

Ünlü oyuncu Cem Özer 11 gün önce Afyonkarahisar’daki film çekimleri sırasında sette kaza geçirip ayağını kırmıştı. Tedavi için İstanbul'a getirilen Özer'in sağlık durumu kötüleşti ve yoğun bakıma kaldırıldı. Cem Özer kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Cem Özer'in evlilikleri ve eşleri kim soruları akıllara takıldı. Bir dönemin ekran yıldızı olan Cem Özer tam 5 kez evlendi. Cem Özer'in kaç çocuğu var?
Cem Özer'in kızı Cemre Özer (31) “Babam şu an yoğun bakımda uyutuluyor. Ayağındaki kırık sonrası oksijen tedavisi görüyordu. Hava ya da yağ embolisi başına sıçramış. Dün yoğun bakıma alındı. Şu an hiçbir şey söyleyemiyor doktorları. Biz de çaresizce bekliyoruz.” dedi.
Sinan Çetin’in yönettiği filmin çekimleri sırasında başrol oyuncusu Cem Özer, yaşadığı kaza sonrasında ayağını kırmış ve hastaneye kaldırılarak burada 3,5 saat süren bir operasyon geçirmişti.
Cem Özer'in ayağında üç kırık ve bağ kopması meydana geldiği açıklanmıştı.
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