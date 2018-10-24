Cem Özer'e ne oldu son durumunu doktoru yeni açıkladı

Cem Özer ayağındaki kırık sebebiyle hastanelik olmuştu. Ünlü sanatçının bu rahatsızlıktan sonra 'sara' hastalığı ortaya çıktı.Sağlık durumuna ilişkin merakla beklenen açıklama tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Dr. Okan Özçeker'den geldi.
Doktorun açıklaması şöyle:
-"12 gün önce sağ ayak bileğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilmiş olan Cem Özer, geçtiğimiz pazartesi günü yara iyileşmesi için görmekte olduğu hiperbarik oksijen tedavisinin 5. seansı sonunda diğer hastaların çıkışından hemen sonra kabinden çıkmak üzereyken sara nöbet geçirmeye başlamış ve şuuru kapanmıştır.
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE
-Anında yapılan müdahale ve tetkikler sonucu akciğerde bül rüptürüne bağlı prömotaraks sonucu gelişen hava embolisi şüphesiyle yoğun bakım ünitesine alınmış, bir süre uyutularak yakından takip edilmesi planlanmıştır" denildi.
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