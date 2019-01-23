Cem Özer Sinan Çetin'i topa tuttu! Ortalığı karıştıracak iddialar

Sinan Çetin'in 'İstasyon' filminin çekimleri sırasında kaza geçiren ve uzun süre yoğun bakımda kalan Cem Özer, Kanal D'ye çok konuşulacak bir açıklama yaptı ve Çetin'e dava açacağını duyurdu.

Cem Özer Sinan Çetin'i topa tuttu! Ortalığı karıştıracak iddialar

Sinan Çetin'in 'İstasyon' filminin çekimleri sırasında rol gereği çukura atladığı sahnede sağ ayağı üç yerinden kıran ve oksijen tedavisinde kötüleşerek 42 gün yoğun bakımda kalan usta oyuncu Cem Özer'den çok konuşulacak bir açıklama geldi. Sinan Çetin'e dava açacağını söyleyen 60 yaşındaki Özer, ünlü yönetmen hakkında flaş iddialarda bulundu.

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Cem Özer Sinan Çetin'i topa tuttu! Ortalığı karıştıracak iddialar

Geçtiğimiz akşam "Üçüncü Türden İlişkiler" adlı oyunu eşi Pınar Dura ile izlemeye gelen Cem Özer, çıkışta Kanal D mikrofonlarına konuştu. Özer, Sinan Çetin'e şu sözlerle sitem etti:

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Cem Özer Sinan Çetin'i topa tuttu! Ortalığı karıştıracak iddialar

"Sinan Çetin'le mahkeme süreciyle uğraşacağız. Sigortayı geçtim, hastanenin parasını bile ödemedi. Üzerine düşen ve yerine getirmesi geren şeyleri yapmadığı için belli bir bedeli olması gerekiyor, bir ceza yani. Nasıl ki kırmızı ışıkta geçerseniz ceza öderseniz. Bu da kırmızı ışıktan geçmekten daha önemli...

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Cem Özer Sinan Çetin'i topa tuttu! Ortalığı karıştıracak iddialar

"SİNAN ÇETİN BÜYÜK PARA KAYBEDECEK": Kendisinin filminden çıkmam bana bir şey kaybettirmez ama kendisi parayı çok sevdiği için söylüyorum. Oldukça büyük para kaybedecek. Benim kalbim kırık, gönlümü alması gerek. Beni hastanede ziyaretime geldi. Sırf ne zaman çıkacağım ve filmine devam edeceğimi öğrenmek için...

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