Cem Özer kimdir yaşı kaç evlilikleri 4 karısı birden...

Cem Özer kimdir, aslen nereli ve Cem Özer'in annesi neden öldü soruları bugün gündeme geldi. Ekranların sevilen ismi Cem Özer'in 90 yaşındaki annesi vefat etti haberi ilk olarak 'felaket tellalı' Onur Akay duyurdu. Kalp krizi geçirerek sandalyeden düşen Cem Özer'in annesi olay yerinde hayatını kaybetti. 90 yaşındaki annesini kaybeden Cem Özer ise arayıp sormayan komşularına isyan etti, sosyal medyadan ateş püskürdü.

Şarkıcı Onur Akay, geride bıraktığımız gün, akşam saatlerinde Cem Özer'in annesinin evde kalp krizi geçirdiğini ve Özer'in annesinin komşularının Cem Özer hakkında yaptığı şaşırtıcı açıklamaları paylaştı. Komşularının, “Cem Özer annesi ile hiç ilgilenmiyor, aramıyor, sormuyor. Arsaluş İçtilop'un kedi ve köpekleri dışında kimsesi yok. Geçtiğimiz günlerde bakımsızlık nedeni ile hastaneye kaldırıldı. Daha sonra taburcu olan Arsaluş İçtilop, bugün evinde kalp krizi geçirerek vefat etmiş ve sandalyeden düşmüş şekilde bulundu. Vefat haberini Cem Özer'e vermek için aradık ama yine ulaşamadık. Defalarca mahalleli Cem Özer'i aradı şu kadına sahip çıkın dedi ama hiçbir zaman Cem Özer dönüş yapmadı. Şu an olay yerine savcı bekleniyor ve daha sonra Çınarcık Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılacak” şeklinde yaptığı açıklamaların yayınlanmasından sonra, Cem Özer Instagram adresinden komşularına küfürlü bir mesaj yayınlayarak sert tepki gösterdi.

BEYANAT MERAKLISI RİYAKAR KOMŞULAR: Cem Özer, sosyal medya adresinden yaptığı dikkat çeken paylaşımında, “Her gece aynı saatte penceresine gelen martı biraz gecikse ya da o gece uğramasa endişelenen, bahçesine gelen sokak köpeğine evini açan bir adam sizce ne yapar? Bari önce başsağlığı dileseydiniz de hayvan sevdiğiniz kadar insan sevip saydığınızı da anlasaydık. Ama saldırmak, kin kusmak, hakaret etmek, yalan mı doğru mu süzmemek daha kolay daha rahatlatıcı değil mi ? Lanet olsun ünlü olduğum güne. S..tirin gidin saygısız, pabucumun hayvanseverleri ve beyanat meraklısı riyakar komşular. Başka da hiçbir açıklamam ve yorumum olmayacaktır. Bunu da yapmayacaktım ama mecbur kaldım. Ne olur soru sormayın” ifadelerini kullandı.

CEM ÖZER'LE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ: Cem Özer'le telefonda konuştuğunu ifade eden Onur Akay, “Değerli oyuncumuz Cem Özer, 90 yaşındaki annesi Arsaluş İçtilop'u kaybetti. Dün gece Cem Bey'le telefonda konuştum ve başsağlığı diledim, annesini böbrek yetmezliğinden kaybettiğini söyleyen Cem Özer'e ve tüm ailesine tekrar başsağlığı diliyorum. Arsaluş İçtilop'un cenazesi, 15 Ağustos Çarşamba günü saat 14:00'da, Yeşilköy Surp Stepanos Kilisesi'nden son yolculuğuna uğurlanacak. Nur içinde yatsın inşallah.” dedi.

CEM ÖZER KİMDİR: Cem Özer, 5 Ekim 1959 tarihinde Kahramanmaraş'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni yarıda bıraktıktan sonra Dostlar Tiyatrosu’nda çalıştı. Güçlü bir hitabet yeteneği ile tek adam şovları yaptı. Sinema ve tiyatro oyunculuğu yapan Cem Özer, Laf Lafı Açıyor programıyla ismini geniş kitlelere duyurdu. Şansını Dene yarışmasında yarışmacı olarak görev aldı. Çeşitli sinema filmlerinde rol aldı.

20 Eylül 1991’de Star TV‘de Laf Lafı Açıyor programını yapmaya başladı. İlk programa Hülya Avşar, Cenk Koray ve Müjdat Gezen konuk oldu. Sinan Çetin‘in Berlin in Berlin’inde, Ezel Akay‘ın Neredesin Firuze’sinde, Barış Pirhasan‘ın Ademin Trenleri’nde oynadı.

Evlilikleri :

1. Evliliği; ünlü müzisyen Erol Pekcan‘nın kızı Sebla Pekcan ile 1984’te evleniyor ve Cemre (d.1990) adında bir kızı var bu evlilikten. 1989’da boşanıyorlar.

2. Evliliği; 1989’da ünlü oyuncu Selin Dilmen‘le evleniyor. Bu evlilik de kısa sürüyor. Çift aynı yıl boşandı.

3. Evliliği; 17 ağustos 1994’de Modacı Esin Maraşlıoğlu ile evlendi , 2005 de boşandı.

4. Evliliği; Cem Özer dördüncü evliğinde 26 Ekim 2004 de Nurgül Yeşilçay ile evlendi 6 yıl sonra 24 aralık 2010 da boşandı. Osman Nejat (D.2005) adında bir oğulları var.

