Cem Özer kimdir evlilikleri eşleri kim kaç çocuğu var?

Cem Özer kimdir, aslen nereli ve Cem Özer'e ne oldu hastalığı ne soruları bugün gündeme geldi. Ekranların sevilen ismi Cem Özer Afyon'da film çekimler sırasında çukura düşmüş ayağına kırmıştı ve tedavi altına alınmıştı. 1 Haftadır tedavisi devam eden oyuncudan kötü haber geldi, kızı babasının yoğun bakıma alındığını söyledi.

NE OLMUŞTU: Afyonkarahisar'daki film çekimleri sırasında yüksekten düşerek ayağını kıran Cem Özer’in tedavisi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde sürüyor. Moralinin iyi olduğu gözlenen Cem Özer, “Kendi kazdığımız çukura düştüm” demişti.

DOKTORU SON DURUMU ANLATMIŞTI: Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran, Cem Özer’in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Duran, şunları söylemişti...

“Hastamız yaklaşık 10 saat önce hastanemiz acil servisine başvurdu. Yüksekten düşme sonucu başvurmuştu. Yapılan tehkikler ve tahliller sonucunda hastanın sağ ayak bileğinde kırığın olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ortapedi doktorumuzca, ortapedi kliğiniğine yatırılarak hastanın operasyon için gerekli hazırlıklar yapılıyor. Hastaya önümüzdeki günlerde ne yapılacağı hususunda karar vereceğiz” demişti.

KIZI SON DURUMU BİLDİRDİ: Cem Özer 11 gün önce Afyonkarahisar’daki film çekimleri sırasında sette kaza geçirip ayağını kırmıştı. Tedavi için İstanbul'a getirilen Özer'in sağlık durumu kötüleşti ve yoğun bakıma alındı.

Kızı Cemre Özer “Babam şu an yoğun bakımda uyutuluyor. Ayağındaki kırık sonrası oksijen tedavisi görüyordu. Hava ya da yağ embolisi başına sıçramış. Dün yoğun bakıma alındı. Şu an hiçbir şey söyleyemiyor doktorları. Biz de çaresizce bekliyoruz.” dedi.

CEM ÖZER KİMDİR: Cem Özer, 5 Ekim 1959 tarihinde Kahramanmaraş'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni yarıda bıraktıktan sonra Dostlar Tiyatrosu’nda çalıştı. Güçlü bir hitabet yeteneği ile tek adam şovları yaptı. Sinema ve tiyatro oyunculuğu yapan Cem Özer, Laf Lafı Açıyor programıyla ismini geniş kitlelere duyurdu. Şansını Dene yarışmasında yarışmacı olarak görev aldı. Çeşitli sinema filmlerinde rol aldı.

20 Eylül 1991’de Star TV‘de Laf Lafı Açıyor programını yapmaya başladı. İlk programa Hülya Avşar, Cenk Koray ve Müjdat Gezen konuk oldu. Sinan Çetin‘in Berlin in Berlin’inde, Ezel Akay‘ın Neredesin Firuze’sinde, Barış Pirhasan‘ın Ademin Trenleri’nde oynadı.

Evlilikleri :

1. Evliliği; ünlü müzisyen Erol Pekcan‘nın kızı Sebla Pekcan ile 1984’te evleniyor ve Cemre (d.1990) adında bir kızı var bu evlilikten. 1989’da boşanıyorlar.

2. Evliliği; 1989’da ünlü oyuncu Selin Dilmen‘le evleniyor. Bu evlilik de kısa sürüyor. Çift aynı yıl boşandı.

3. Evliliği; 17 ağustos 1994’de Modacı Esin Maraşlıoğlu ile evlendi , 2005 de boşandı.

4. Evliliği; Cem Özer dördüncü evliğinde 26 Ekim 2004 de Nurgül Yeşilçay ile evlendi 6 yıl sonra 24 aralık 2010 da boşandı. Osman Nejat (D.2005) adında bir oğulları var.

