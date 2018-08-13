Cem Özer isyan etti: Lanet olsun ünlü olduğum güne

Özer, eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi. "Her gece aynı saatte penceresinden gelen martı biraz gecikse ya da o gece uğramasa endişelenen, bahçesine gelen sokak köpeğine evini açan bir adam sizce ne yapar? Bari önce başsağlığı dileseydiniz de hayvan sevdiğiniz kadar insan sevip saydığınızı da anlasaydık. Ama saldırmak, kin kusmak, hakaret etmek, yalan mı doğru mu süzmemek daha kolay daha rahatlatıcı değil mi ? Lanet olsun ünlü olduğum güne s....n gidin saygısız, pabucumun hayvan severleri ve beyanat meraklısı riyakar komşular. Başka da hiçbir açıklamam ve yorumum olmayacaktır. Bunu da yapmayacaktım ama mecbur kaldım. Ne olur soru sormayın."