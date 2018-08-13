Cem Özer isyan etti: Lanet olsun ünlü olduğum güne

Cem Özer'in 92 yaşındaki annesi Arşalus İçtilop evinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan İçtilop, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Vefat haberinin ardından Arşalus İçtilop'un komşuları oğlu Cem Özer'i vefasızlıkla suçladı.
Özer, eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi. "Her gece aynı saatte penceresinden gelen martı biraz gecikse ya da o gece uğramasa endişelenen, bahçesine gelen sokak köpeğine evini açan bir adam sizce ne yapar? Bari önce başsağlığı dileseydiniz de hayvan sevdiğiniz kadar insan sevip saydığınızı da anlasaydık. Ama saldırmak, kin kusmak, hakaret etmek, yalan mı doğru mu süzmemek daha kolay daha rahatlatıcı değil mi ? Lanet olsun ünlü olduğum güne s....n gidin saygısız, pabucumun hayvan severleri ve beyanat meraklısı riyakar komşular. Başka da hiçbir açıklamam ve yorumum olmayacaktır. Bunu da yapmayacaktım ama mecbur kaldım. Ne olur soru sormayın."
Cem Özer'in eşi Pınar Dura Özer de acı haberin ardından Instagram sayfasında kayınvalidesi ile çekilen fotoğrafını paylaştı ve altına şu notu düştü: "Cumartesi günü üç kere telefonda konuştuğumuz Sevgili Kayınvalidem Pazar günü ani bir şekilde 92 yaşında vefat etmiştir. Toprağı Bol, Mekanı Cennet Olsun. "
Arşalus İçtilop için 15 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00'da Yeşilköy Surp İstepanos Ermeni Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlenecek.
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