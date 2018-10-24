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Cem Özer evlilikleri kaç tane eşleri kim 5 karısı birden...

Cem Özer evlilikleri kaç tane eşleri kim 5 karısı birden...

Cem Özer'e ne oldu, neden yoğun bakımda sorularının yanıtları araştırılırken başarılı oyuncunun özel hayatı da merak ediliyor. Cem Özer kaç kere evlendi, kaç çocuğu var , ilk evliliği ve eşi kimdi? Cem Özer ilk evliliğini 1984 yılında Sebla Pekcan ile yaptı, 5. ve son evliliğini ise Senarist Pınar Dura ile yaptı. Cem Özer'in bir kızı bir de oğlu var.

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Eklenme Tarihi: 24-10-2018 11:35 - Güncelleme: 24-10-2018 12:10

Cem Özer kimdir, aslen nereli ve Cem Özer'e ne oldu hastalığı ne soruları bugün gündeme geldi. Ekranların sevilen ismi Cem Özer Afyon'da film çekimler sırasında çukura düşmüş ayağına kırmıştı ve tedavi altına alınmıştı. Peki yoğun bakımda tedavi gören Cem Özer kaç kere evlendi, ilk eşi kim, kaç çocuğu var, Nurgül Yeşilçay ile kaç sene evli kaldı, son eşi Pınar Dura kim?

Cem Özer 5 kez evlilik yaptı ve bu evliliklerden Cemre ve Osman Nejat adında 2 çocuğu var.  Cem Özer ilk evliliğini 1984 yılında Sebla Pekcan ile yaptı, son evlilğini ise 2017 yılında Senarist Pınar Dura ile ev ile yaptı.

2017 yılında son evliliğini Senarist Pınar Dura ile ev ile yaptı.

NE OLMUŞTU: Afyonkarahisar'daki film çekimleri sırasında yüksekten düşerek ayağını kıran Cem Özer’in tedavisi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde sürüyor. Moralinin iyi olduğu gözlenen Cem Özer, “Kendi kazdığımız çukura düştüm” demişti.

KIZI SON DURUMU BİLDİRDİ: Cem Özer 11 gün önce Afyonkarahisar’daki film çekimleri sırasında sette kaza geçirip ayağını kırmıştı. Tedavi için İstanbul'a getirilen Özer'in sağlık durumu kötüleşti ve yoğun bakıma alındı.

Kızı Cemre Özer “Babam şu an yoğun bakımda uyutuluyor. Ayağındaki kırık sonrası oksijen tedavisi görüyordu. Hava ya da yağ embolisi başına sıçramış. Dün yoğun bakıma alındı. Şu an hiçbir şey söyleyemiyor doktorları. Biz de çaresizce bekliyoruz.” dedi.

CEM ÖZER KİMDİR: Cem Özer, 5 Ekim 1959 tarihinde Kahramanmaraş'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni yarıda bıraktıktan sonra Dostlar Tiyatrosu’nda çalıştı. Güçlü bir hitabet yeteneği ile tek adam şovları yaptı. Sinema ve tiyatro oyunculuğu yapan Cem Özer, Laf Lafı Açıyor programıyla ismini geniş kitlelere duyurdu. Şansını Dene yarışmasında yarışmacı olarak görev aldı. Çeşitli sinema filmlerinde rol aldı.

20 Eylül 1991’de Star TV‘de Laf Lafı Açıyor programını yapmaya başladı. İlk programa Hülya Avşar, Cenk Koray ve Müjdat Gezen konuk oldu. Sinan Çetin‘in Berlin in Berlin’inde, Ezel Akay‘ın Neredesin Firuze’sinde, Barış Pirhasan‘ın Ademin Trenleri’nde oynadı.

Evlilikleri : 

1. Evliliği; ünlü müzisyen Erol Pekcan‘nın kızı Sebla Pekcan ile 1984’te evleniyor ve Cemre (d.1990) adında bir kızı var bu evlilikten. 1989’da boşanıyorlar. 
2. Evliliği; 1989’da ünlü oyuncu Selin Dilmen‘le evleniyor. Bu evlilik de kısa sürüyor. Çift aynı yıl boşandı. 
3. Evliliği; 17 ağustos 1994’de Modacı Esin Maraşlıoğlu ile evlendi , 2005 de boşandı. 
4. Evliliği; Cem Özer dördüncü evliğinde 26 Ekim 2004 de Nurgül Yeşilçay ile evlendi 6 yıl sonra 24 aralık 2010 da boşandı. Osman Nejat (D.2005) adında bir oğulları var.

5. Evliliği: 2017 yılında Senarist Pınar Dura ile yaptı.
 

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