Cem Küçük'ten bomba iddia! Sözcü'ye kayyum atanacak

SÖZCÜ gazetesine kayyum mu atanacak? Gündemi sarsan iddia Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'ten geldi. Küçük bugünkü yazısında "Yargılanacaksınız ve yaptıklarınızın hukuki bedelini ödeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Sözcü gazetesine kayyum atanacağını iddia etti. Küçük, "Yargılanacaksınız ve yaptıklarınızın hukuki bedelini ödeyeceksiniz. Sözcü'ye de kayyum gelecek. Tarihin çöplüğündeki yerinizi de alacaksınız. İddiaya var mısınız?" dedi.

Küçük Sözcü'nün bir haberini örnek göstererek "Her ülkenin millî güvenlik sırları olur. Devletin sırları ifşa edilmez. Türkiye’nin DEAŞ’la mücadele eden Türkmenlere gönderdiği silahları terör örgütüne yolladığı algısı oluşturmak için bunları yapanlar sonucuna katlanır'' dedi.

BU HABER KAYYUM ATANMASI İÇİN YETERLİ: Sözcü bu haberle açıkça millî güvenliği ihlal etti "Türkiye El-Kaide'ye yardım etti" ağır suçlamadır diyen Küçük İddianamenin çok açık olduğunu ve bu haberin tek başına FETÖ'nün sözcülüğünü yaptığını bunun Sözcü'ye kayyum gelmesi için yeterli olduğu açık açık yazdı.

SÖZCÜ'YE KAYUM ATANACAK: Küçük şu ifadeleri kullandı: ''Neticede Tayyip Erdoğan'ı devirmek istediniz, ama başaramadınız. Türkiye teröristlere yardım ediyor dediniz. Devlet sırlarını ifşa ettiniz. Yargılanacaksınız ve yaptıklarınızın hukuki bedelini ağır ödeyeceksiniz. Sözcü'ye de kayyum gelecek. Tarihin çöplüğündeki yerinizi de alacaksınız. İddiaya var mısınız?"