Cem Küçük isim isim saydı! Gözaltına alınacak gazeteciler listesi...

28 ŞUBAT davasında sanık paşalara müebbet hapis cezası verileceğini kararın açıklanacağı günün sabahında açıklayan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, şimdi de 28 Şubat'ın medya ayağına operasyonun kapıda olduğunu yazdı. Cem Küçük bir adım daha ileri giderek hangi gazetecilerin gözaltına alınacağını da açıkladı.

Biri sivil 102'si eski asker 103 sanığın yargılandığı 28 Şubat davasında aralarında eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay 2. Başkanı emekli Çevik Bir ile dönemin YÖK Başkanı Kemal Gürüz’ün de bulunduğu 21 sanığa müebbet hapis cezası verilmişti.

Son olarak 28 Şubat sürecine ilişkin olarak “sivil ayak” olarak tanımlanan yeni bir soruşturma dosyası açıldığı basına yansımıştı. Cem Küçük'ün iddiasına göre üniversiteler, iş adamları, medya, sivil toplum kuruluşları ve yargı olmak üzere değişik kesimleri kapsayacak operasyon kapıda.

OPERASYONUN ELİ KULAĞINDA... Yazısında, “operasyonun eli kulağında” diyen Cem Küçük, "17-25 Aralık darbe sürecinde FETÖ söylemlerini (ayakkabı kutuları, sıfırlama tapesi vs.) kullanarak meşru hükûmete darbe teşebbüsüne iştirak eden her gazetecinin de hukuken bedelini ödeyerek medyadan tasfiye edileceğini yazıyorum ve 2018 yılında bunun da hayata geçeceğini göreceksiniz” iddiasında bulundu.

İŞTE CEM KÜÇÜK'ÜN VERDİĞİ LİSTE.. 28 Şubat soruşturmasında sıranın gazetecilere geldiğini öne süren Cem Küçük “28 Şubat darbesine destek vererek iştirak ettiği için hakkında operasyon yapılacak gazeteciler ise Ertuğrul Özkök, Fatih Altaylı, Sedat Ergin, Mehmet Y. Yılmaz, Zafer Mutlu, Fatih Çekirge vb. isimlerle 28 Şubat’ın televizyon ayağındaki Uğur Dündar, Ali Kırca gibi isimlerdir” dedi.

LİSTEDE BAŞKA GAZETECİLER DE VAR... Küçük listenin sadece isimlerini verdikleriyle sınırlı olmadığını belirtip şu ifadeleri kullandı: “Bu kişiler 28 Şubat davası kapsamında yargılanacaktır, fakat soruşturmanın kapsamında başka gazeteciler ve televizyoncular da vardır. Yani yargılanacak 28 Şubat medyacıları listesi epey kabarıktır.”