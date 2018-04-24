  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Cem Küçük isim isim saydı! Gözaltına alınacak gazeteciler listesi...

Cem Küçük isim isim saydı! Gözaltına alınacak gazeteciler listesi...

"28 ŞUBAT gazetecilerine operasyon geliyor" diyen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, gözaltına alınacak gazetecilerden sekizinin ismini verdi...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 24-04-2018 09:19 - Güncelleme: 24-04-2018 09:19

28 ŞUBAT davasında sanık paşalara müebbet hapis cezası verileceğini kararın açıklanacağı günün sabahında açıklayan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, şimdi de 28 Şubat'ın medya ayağına operasyonun kapıda olduğunu yazdı. Cem Küçük bir adım daha ileri giderek hangi gazetecilerin gözaltına alınacağını da açıkladı. 

Biri sivil 102'si eski asker 103 sanığın yargılandığı 28 Şubat davasında aralarında eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay 2. Başkanı emekli Çevik Bir ile dönemin YÖK Başkanı Kemal Gürüz’ün de bulunduğu 21 sanığa müebbet hapis cezası verilmişti.

Son olarak 28 Şubat sürecine ilişkin olarak “sivil ayak” olarak tanımlanan yeni bir soruşturma dosyası açıldığı basına yansımıştı. Cem Küçük'ün iddiasına göre üniversiteler, iş adamları, medya, sivil toplum kuruluşları ve yargı olmak üzere değişik kesimleri kapsayacak operasyon kapıda. 

OPERASYONUN ELİ KULAĞINDA... Yazısında, “operasyonun eli kulağında” diyen Cem Küçük, "17-25 Aralık darbe sürecinde FETÖ söylemlerini (ayakkabı kutuları, sıfırlama tapesi vs.) kullanarak meşru hükûmete darbe teşebbüsüne iştirak eden her gazetecinin de hukuken bedelini ödeyerek medyadan tasfiye edileceğini yazıyorum ve 2018 yılında bunun da hayata geçeceğini göreceksiniz” iddiasında bulundu. 

İŞTE CEM KÜÇÜK'ÜN VERDİĞİ LİSTE.. 28 Şubat soruşturmasında sıranın gazetecilere geldiğini öne süren Cem Küçük “28 Şubat darbesine destek vererek iştirak ettiği için hakkında operasyon yapılacak gazeteciler ise Ertuğrul Özkök, Fatih Altaylı, Sedat Ergin, Mehmet Y. Yılmaz, Zafer Mutlu, Fatih Çekirge vb. isimlerle 28 Şubat’ın televizyon ayağındaki Uğur Dündar, Ali Kırca gibi isimlerdir” dedi. 

LİSTEDE BAŞKA GAZETECİLER DE VAR... Küçük listenin sadece isimlerini verdikleriyle sınırlı olmadığını belirtip şu ifadeleri kullandı: “Bu kişiler 28 Şubat davası kapsamında yargılanacaktır, fakat soruşturmanın kapsamında başka gazeteciler ve televizyoncular da vardır. Yani yargılanacak 28 Şubat medyacıları listesi epey kabarıktır.”

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Cem Küçük isim isim saydı! Gözaltına alınacak gazeteciler listesi... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 24 Nisan 2018 09:52 Reklam için partylere verilen hibe millete verilse ,MİLLETÇE MİLYONER OLURUZ,bence böyle yapsalar daha çok hatırda kalırlar,

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Uğur Dündar
UĞUR DÜNDAR KİMDİR?

İstanbul ilinin Silivri ilçesi Akören Köyü'nde doğdu. Vefa Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'nden mezun oldu. 1970 yılında TRT tarafından açılan bir sınav

DEVAMI » Ali Kırca
ALİ KIRCA KİMDİR?

Tanınmadan Önceki Dönem Aslen soyadını aldığı Sultandağı'na bağlı Kırca köyü kökenli olan Ali Kırca 1949 yılının Ocak ayında o dönemin etkin yerleşim yerlerinden biri olan Akşehir’de doğdu. 1963 yılında İstanb

DEVAMI » Ertuğrul Özkök
ERTUĞRUL ÖZKÖK KİMDİR?

4 Ağustos 1947 İzmir doğumlu olan Ertuğrul Özkök, yaklaşık 20 yıl boyunca Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği yapan Türk gazeteci ve akademisyendir. İzmir Namık Kemal Lisesi ve Ankara Siyasal Bilgiler Fakülte

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro