Cem Karaca'nın oğlu 'Siz harbiden gerizekalısınız' deyip Çarpışma dizisine isyan etti!

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çarpışma'nın geçtiğimiz hafta yayınlanan 7. bölümü, izleyiciyi yine ekrana kilitlemeyi başardı. Ancak dizideki kavga sahnesine Türk müziğinin efsane ismi Cem Karaca'ya ait 'Namus Belası' şarkısının bir bölümü sansürlenince ortalık karıştı. Merhum sanatçının oğlu Emrah Karaca da sosyal medya hesabından o sahne için zehir zemberek bir açıklama yaptı.
Kadir ve Kerem'in Yakup ve arkadaşlarıyla yumruk yumruğa kavga ettiği sahnede Cem Karaca'nın 'Namus Belası' şarkısı çalmaya başladı. Ancak şarkıdaki "Yüz bin kere tövbe eder yine şarap içeriz" kısmı sansürlendiği dikkatlerden kaçmadı.
"Twitterdan öğrendiğim kadarı ile Cem Karaca Namus Belası kullanılan bir dizide şarkının sözlerine sansür uygulanmış! Sizler harbiden gerizekalısınız! Yıllarca sansürle mücadele ettik demek hala mücadeleye devam! Bunun hesabını sormak şart oldu… Hadi bakalım çarpışmaaa."
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