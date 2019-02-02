Cem Karaca'nın oğlu 'Siz harbiden gerizekalısınız' deyip Çarpışma dizisine isyan etti!

Show TV'deki Çarpışma dizisinde Cem Karaca'nın şarkısının bir kısmı sansürlenince oğul Emrah Karaca, 'Siz harbiden gerizekalısınız' dedi ve dizi için zehir zemberek bir açıklama yaptı.

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çarpışma'nın geçtiğimiz hafta yayınlanan 7. bölümü, izleyiciyi yine ekrana kilitlemeyi başardı. Ancak dizideki kavga sahnesine Türk müziğinin efsane ismi Cem Karaca'ya ait 'Namus Belası' şarkısının bir bölümü sansürlenince ortalık karıştı. Merhum sanatçının oğlu Emrah Karaca da sosyal medya hesabından o sahne için zehir zemberek bir açıklama yaptı. Twitter

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Kadir ve Kerem'in Yakup ve arkadaşlarıyla yumruk yumruğa kavga ettiği sahnede Cem Karaca'nın 'Namus Belası' şarkısı çalmaya başladı. Ancak şarkıdaki "Yüz bin kere tövbe eder yine şarap içeriz" kısmı sansürlendiği dikkatlerden kaçmadı.

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Sansürlenen bölüme sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyürken merhum sanatçının oğlu Emrah Karaca da Twitter hesabından zehir zemberek bir açıklama yaptı. "Siz harbiden gerizekalısınız" diyen Karaca, mesajında şu ifadelere yer verdi; Twitter

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