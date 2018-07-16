Cem Belevi panikledi Tişörtünü çıkarmaktan vazgeçti

Çift önceki gün iskeledeydi. Cem Belevi, Zeynep Yılmaz’ın elinden tutup merdivenden inmesine yardımcı oldu. Cem Belevi, “Biraz kilo aldım. Murat Boz’un düştüğü duruma düşmek istemedim” dedi. Murat Boz’un 3 sezon önce Bodrum’da çekilen pozu o yaza damga vurmuştu.

Plajda loca kiralayan şarkıcı, gazetecileri fark edince panik oldu, tişörtünü çıkarmadı. Kilo aldığı görülen Belevi, “Sizden korkulur, Murat Boz’un durumuna düşürmeyin beni” diyerek, güldü. Şarkıcı, suya tek başına giren sevgilisine iskeleye kadar eşlik etti.