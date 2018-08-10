Celine Dion makyajsız hali ile şoke etti

En güçlü ve en duygulu sese sahip 50 yaşındaki Celine Dion, konser için gittiği Yeni Zelanda'da görüntülendi. Ünlü şarkıcı, makyajsız haliyle şaşırttı.

Celine Dion makyajsız hali ile şoke etti

En güçlü ve en duygulu sese sahip 50 yaşındaki Celine Dion, konser için gittiği Yeni Zelanda'da görüntülendi. Ünlü şarkıcı, makyajsız haliyle şaşırttı. 50 yaşındaki Efsane şarkıcı Celine Dion, son görüntüsüyle şoke etti.

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Celine Dion makyajsız hali ile şoke etti

Makyajsız görüntülenen Celine Dion, iki oğlu ve sevgilisiyle Auckland'daki özel jetinden çıkarken görüntülendi. Yorgun ve çökmüş halde görülen Dion, bu haliyle hayranlarını üzdü...

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Celine Dion makyajsız hali ile şoke etti

Grammy, Juno, Altın Küre ve Oscar ödülleri sahibi Kanadalı şarkıcı ve söz yazarı. Dion, o dönemdeki menajeri, sonradan ise eşi olan René Angélil'in, kariyeri için evini ipotek ettirmesiyle birlikte, genç yaşta Fransızca konuşan Kanada'da ün kazandı. 1982'de Yamaha World Song Festival ve 1988'de Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanarak Avrupa'nın ve Asya'nın çeşitli ülkelerinde ün kazandı. Sony Records'dan çıkan ilk İngilizce albümü "Unison" (1990) ile İngilizce konuşan dünyada sağlam bir yer edindi.

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Celine Dion makyajsız hali ile şoke etti

2002 yılında müziğe A New Day Has Come albümüyle dönen Céline Dion, 2004 yılında 175 milyon albüm satışıyla Dünya Müzik Ödülleri töreninde 100 milyonun üzerinde albüm satışını yakalayan şarkıcılara verilen Chopard Diamond ile ödüllendirildi. Üstelik her yıl Monaco'da düzenlenen Dünya Müzik Ödülleri o yıl Celine Dion için Las Vegas'ta düzenlendi.. 2003 - 2007 yılları arasında Las Vegas'taki ünlü otel ve kumarhane Caesars Palace'da A New Day... adlı şovunu sahneleyen şarkıcı bu şovdan tam 400 milyon $ gelir elde etti. Celine Dion'un plak şirketi Sony BMG, Nisan 2007'de Celine Dion'u yaklaşık 200 milyon albüm satışıyla tüm zamanların en çok albüm satan kadın sanatçısı ilan etmiştir. Yalnız bu nokta açıklık getirlmesi gereken bir noktadır. Celine Dion'un o zamanki albüm satışı 186 milyon civarında olup sonrasında çıkarttığı 2 stüdyo ve 2 toplama albümle toplam albüm satışı 190 milyonun üstündedir.

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