Çelik ile Buket Saygı'dan şaşırtan video! Hayırdır evleniyor muyuz?

90'lı yıllara damga vuran ünlü sanatçı Çelik Erişçi "Beni anlayan bir kadın oldu, o da fahişe çıktı!" sözleriyle günlerce konuşulmuştu. Şarkıcı çelik bugün Instagram hesabından yayınladığı video ile yine herkesi şaşırttı. Eski eşi Buket Saygı ile buluştu. Notere giden ikili sabah buluşmalarını videoya alıp Instagram hesabından paylaştı.

Sabahın erken saatlerinde eski eşi Buket Saygı ile buluşan Çelik, buluşmanın detaylarını Instagram hesabına yüklediği videolarla takipçilerine sundu. Eski manken Buket Saygı ile evliliğinden bir oğlu olan Çelik, Buket Saygı'ya sorduğu "Yeniden mi evleniyoruz?" sözüyle merak uyandırdı. İşte o sohbet:

'HAYIRDIR EVLENİYOR MUYUZ?' Çelik: Buket Hanım günaydın gari. Sabah sabah biz bu saatte niye bir araya geldik?Buket Saygı: Nüfus işlemleri...Çelik: Nüfus işlemleri? Hayırdır evleniyor muyuz?Buket: Sabah sabah...Çelik: Dur, ittirme beni ittirme.Buket: Yorma beni sabah sabah.Çelik: Yormayayım. Tamam, bu saatte karga b.kunu yemeden neler oluyor? Sen de anlat bize neler oluyor?