Çelik ile Buket Saygı yeniden mi evleniyor? Instagram'dan böyle duyurdular

Sabahın erken saatlerinde eski eşi Buket Saygı ile buluşan Çelik, buluşmanın detaylarını Instagram hesabına yüklediği videolarla takipçilerine sundu.

Çelik ile Buket Saygı yeniden mi evleniyor? Instagram'dan böyle duyurdular

90'lı yıllara damga vuran ünlü sanatçı Çelik Erişçi "Beni anlayan bir kadın oldu, o da fahişe çıktı!" sözleriyle günlerce konuşulmuştu. Şarkıcı çelik bugün Instagram hesabından yayınladığı video ile yine herkesi şaşırttı. Eski eşi Buket Saygı ile buluştu. Notere giden ikili sabah buluşmalarını videoya alıp Instagram hesabından paylaştı.

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Çelik ile Buket Saygı yeniden mi evleniyor? Instagram'dan böyle duyurdular

Sabahın erken saatlerinde eski eşi Buket Saygı ile buluşan Çelik, buluşmanın detaylarını Instagram hesabına yüklediği videolarla takipçilerine sundu. Eski manken Buket Saygı ile evliliğinden bir oğlu olan Çelik, Buket Saygı'ya sorduğu "Yeniden mi evleniyoruz?" sözüyle merak uyandırdı. İşte o sohbet:


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Çelik ile Buket Saygı yeniden mi evleniyor? Instagram'dan böyle duyurdular

'HAYIRDIR EVLENİYOR MUYUZ?' Çelik: Buket Hanım günaydın gari. Sabah sabah biz bu saatte niye bir araya geldik?
Buket Saygı: Nüfus işlemleri...
Çelik: Nüfus işlemleri? Hayırdır evleniyor muyuz?
Buket: Sabah sabah...
Çelik: Dur, ittirme beni ittirme.
Buket: Yorma beni sabah sabah.
Çelik: Yormayayım. Tamam, bu saatte karga b.kunu yemeden neler oluyor? Sen de anlat bize neler oluyor?



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Çelik ile Buket Saygı yeniden mi evleniyor? Instagram'dan böyle duyurdular

Buket: Valla ben de tam noluyor anlamadım. Götürüyor beni bir yerlere sabah sabah... Noterdir, orasıdır, burasıdır dolaşıyoruz. Bir imzalar bir şeyler...
Çelik: Notere götürdüm, imzayı aldım. Fotoğraf çektirdin. Yeni kimlik çıkarıyoruz kızım. Konu budur. Sabah sabah bunun için bir araya geldik. Şimdi nereye geldik? Fotoğraf çektireceğiz. Ben şöyle yakışıklısından bir fotoğraf çektireyim. Siz zaten Türkiye güzeli olarak biR artık bakınız da... Hâlâ da güzelsin kız.
Buket: Valla mı sabah sabah güzel miyim?

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