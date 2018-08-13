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Celalettin Güvenç'ten dolar duası: Yarab içimizdeki beyinsizler yüzünden...

Celalettin Güvenç'ten dolar duası: Yarab içimizdeki beyinsizler yüzünden...

ABD ve Türkiye arasındaki kriz nedeniyle dolarda yaşanan yükseliş herkesi kaygılandırıyor. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç konuyla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken mesajlar paylaştı.

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Eklenme Tarihi: 13-08-2018 16:51 - Güncelleme: 13-08-2018 16:51

Dövizdeki tırmanış üzerine, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç sosyal medya hesabından dikkat çeken mesajlar paylaştı.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı da olan AK Parti’li Güvenç, döviz artışına karşı ettiği duayı Twitter hesabından paylaştı.

“Şimdi duanın tam zamanı” diye mesajlarına başlayan AK Parti’li Güvenç, “Benim şu vakitte duam ise:Yarab içimizdeki beyinsizler yüzünden bizleri cezalandırma bunca verilen emekler ve mazlumlar hürmetine bizlere yardım et..” ifadelerini kullandı.

İşte AK Parti’li vekil Celalettin Güvenç’in mesajları:

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR20 YORUM

  • Edo55 13 Ağustos 2018 18:02 Vekil efendi sen önce 16 yildir bu ulkeyi yonetemeyen partini elestir lafla peynir gemisi yürümez cumhuriyetin butjn kazanimlarini yok pahasina sat aldigin bütün kredileri yandaşlarina dagit sonrada diş guçler deyip siyril onlar zaten asirlardir bu milletle ugrasiyor yenimi anladiniz aldanan siz kanan siz ama hep kazanan yine sizsiniz hala agliyorsunuz olan vatandasa oluyor cenabi hak bu milletin bir kuruşunu kim haksiz yere yediyse yedirdiyse onun yedi ceddini kurutsun bir Ata sözüvardir Koruk yeme Torununun dışleri kaşinir

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