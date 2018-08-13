Celalettin Güvenç'ten dolar duası: Yarab içimizdeki beyinsizler yüzünden...

Edo55 13 Ağustos 2018 18:02 Vekil efendi sen önce 16 yildir bu ulkeyi yonetemeyen partini elestir lafla peynir gemisi yürümez cumhuriyetin butjn kazanimlarini yok pahasina sat aldigin bütün kredileri yandaşlarina dagit sonrada diş guçler deyip siyril onlar zaten asirlardir bu milletle ugrasiyor yenimi anladiniz aldanan siz kanan siz ama hep kazanan yine sizsiniz hala agliyorsunuz olan vatandasa oluyor cenabi hak bu milletin bir kuruşunu kim haksiz yere yediyse yedirdiyse onun yedi ceddini kurutsun bir Ata sözüvardir Koruk yeme Torununun dışleri kaşinir