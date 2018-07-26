Celal Uzunkaya kimdir aslen nereli? Fetö'nün kumpasıyla hapis yatmıştı

Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Emniyet Genel Müdürlüğüne FETÖ'nün mağdur ettiği önemli isimlerden biri olan Celal Uzunkaya atandı. Bu atamayla birlikte Celal Uzunkaya kimdir aslen nereli daha önce hangi görevlerde bulundu gibi sorular soruluyor. Yeni Emniyet Genel Müdürü olan Celal Uzunkaya hakkında bilinmesi gerekenleri siz değerli okuyucularımız için derledik. CELAL UZUNKAYA KİMDİR? Aslen Rizeli olan Celal Uzunkaya, 1958 yılında Samsun’da doğdu. Uzunkaya evli, 3 çocuk ve 6 torunu vardır. İlk ve orta öğrenimini aynı ilde tamamlayan Uzunkaya, daha sonra 1975 yılında Polis Koleji’ni, 1978 yılında da Polis Akademisi’ni birinciliklerle bitirdi.

FETÖ'NÜN KUMPAS KURDUĞU İLK İSİMLERDEN: Celal Uzunkaya, 2009’da İzmir’de kendisini muhbir ve MİT görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan suç örgütü lideri İrfan Erbarıştıran ile bağlantısı olduğu iddiasıyla o dönem yürüttüğü emniyet genel müdür yardımcılığı görevinden alınarak yargılanmıştı. İmzasız ihbar mektubuyla açılan davada ‘suç örgütüne yardım‘ suçundan 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan Uzunkaya emniyet içindeki ‘paralel bir yapı‘nın kendilerine komplo kurduğunu açıklamıştı. Daha sonra ‘FETÖ kumpası’ olarak anılan davada beraat eden Uzunkaya İzmir ve Antalya emniyet müdürlüğü görevlerine getirilmişti. Uzunkaya son olarak Kamu Güvenliği Müsteşarlığı’nda müşavir yardımcısı olarak görev yapıyordu.

DAHA ÖNCE ALDIĞI GÖREVLER: 1978 yılında ilk görev yeri olan Trabzon’da Komiser Yardımcısı olarak Siyasi Şube Müdürlüğü’nde göreve başladı ve 1982 yılına kadar bu görevde çalıştı.

1982-1985 yılları arasında Hakkari ilinde Siyasi Şube ve İstihbarat Şube Müdür Vekilliği, 1985-1991 yılları arasında İzmir ilinde İstihbarat Şube Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğü, 1991-1995 yılları arasında Bursa’da Güvenlik Şube Müdürlüğü, 1995-1997 yılları arasında Artvin-Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Artvin Asayiş Şube Müdürlüğü, 1997 yılında Bursa’da Asayiş Şube Müdürlüğü ve 2001 yılına kadar da aynı ilde Trafik Hizmetlerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı yaptı.

30 Haziran 2001’de 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü’ne terfi edip , APK Uzmanlığı ve Polis Başmüfettişliği görevlerini ifa etti. 2003-2007 yılları arasında Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, 2007-2010 yılları arasında Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. 12.02.2014 tarihli kararname ile de İzmir Emniyet Müdürü olarak atandı.

Meslek içi pek çok kurs, seminer ve toplantılar dışında 1986-1988 ve 1991 yıllarında değişik sürelerle ABD ve Federal Almanya’da istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık ve yabancı dil kurs ve eğitimlerine katıldı. İçişleri Bakanlığı’ndan, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden ve çalıştığı il valilikleri ile sıkıyönetim komutanlıkları ve emniyet müdürlüklerinden pek çok taltif, takdir ve teşekkür belgeleri bulunuyor. 26 Kasım 2016 tarihindeki kararname ile Antalya'ya emniyet müdürü olarak atanan Celal Uzunkaya iyi derecede Almanca bilmektedir.