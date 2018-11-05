Celal Şengör: Osmanlı aklını kaybetti!

Dışkı yemesiyle tanınan Celal Şengör, Balkanlar ve Osmanlı hakkında açıklamalarda bulundu. Tarih Notları için Selim Öztürk'e röportaj veren Prof. Dr. Celal Şengör, "Bakın Anadolu şunu unutuyor. Osmanlı bir Balkan devletiydi. Anadolu da bir Osmanlı sömürgesiydi bunu hiç kimse unutmasın. Osmanlı İmparatorluğu'nun kalbi Balkanlar'dı. Osmanlı'nın konuştuğu dil Balkan diliydi. Balkanlar kaybedilince Osmanlı aklını kaybetti." dedi.

Katıldığı televizyon programlarında yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme oturan Celal Şengör geçen aylarda ''kendi dışkımı yedim Özellikle insan dışkısı acıydı'' herkesin midesini bulandırmıştı.

İsviçre’de doktora yaptığı yerde otlayan ineklerin ve dağ keçilerinin de dışkılarının tadına baktığını söyleyen Şengör, “Özellikle insan dışkısı acıydı. Ötekiler de tatlıydı ama insanınki kadar acı değildi. Bu bir merak meselesidir, merak eden her şeyi dener” cevabıyla herkesi şoke etmişti.