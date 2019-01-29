Celal Şengör çıldırdı: İnsanların gömülmesine...

Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı bir televizyon programında organ bağışı taraftarı olmadığını belirterek, "Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok" ifadesini kullanmıştı Şergör'ün bu ifadeleri tartışma yaratmıştı.

Şengör Buket Aydın'la Kanal D Ana Haber'de kendini savundu.

Kanal D Ana Haber'e konuşan Şengör geri adım atmadı ve sözlerinin arkasında olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

VERMEM KARDEŞİM

"Bir dangalağa gidecekse benim organlarım onun yerine bütün insanlığa faydalı olacak bir işe gitmesini tercih ederim. Siz Stalin'e organlarınızı verir misiniz? 21 milyon adam öldürmüş ben vermem kardeşim."

"Organ bağışına karşı değilim bedenim üniversitelerde araştırılsın" diyen Şengör'ün bugüne kadar resmi başvuru yapmadığı ortaya çıktı.

İSKELETİM SINIFTA KULLANILSIN

Muhabirin "Siz kendi organlarınızı bağışladınız mı?" sorusuna Şengör, "Onu gidip alacağız. Bizim noterle konuştuk. Öyle bir şey yapacağız. Bakalım. Ben bütün vücudumu bağışlıyorum. Oldugu gibi. Hepsi dahil olmak üzere. Hatta çok istiyorum ki mümkünse iskeletim sınıfta falan kullanılsın.

İNSANLARIN GÖMÜLMESİNE KARŞIYIM

Organ bağışı tartışmasından sonra bu kez de farklı bir tartışmanın fitilini ateşleyen Şengör, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnsanların gömülmesine yakılmasına karşıyım. Kullanın yedek parça bu. Mezara gömülmeyi doğru bulmuyorum. Hatta aptalca buluyorum. Annem öleli kaç sene oldu gitmedim bir daha. Niye gideyim. Ne var orada, mezarına gitsem ne olacak. Toprak ve karbondan başka ne var orada? "