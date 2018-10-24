Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda Suudi cinayet timi tarafından katledilen muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim günü Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girmesi ardından bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Kaşıkçı'nın kıyafetlerini giyen bir kişinin aynı gün dublörü olarak Başkonsolosluk'tan çıktığı belirlenmişti.

SKANDAL ANBEAN BELGELENMİŞTİ

Dublör Medeni'nin konsolosluk arka kapısından çıkıp taksi ile Sultanahmet'e gittiği, burada bir tuvalette kıyafetlerini değiştirdikten sonra Kaşıkçı'ya ait kıyafetleri kaldığı otelin yanındaki bir çöp konteynırına attığı belirlenmişti. İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri dublör skandalını anbean belgelemişti.

TARİFELİ UÇTULAR

Medeni'nin Türkiye'den kaçış görüntüleri ortaya çıktı. Sabah Gazetesi'nden Abdurrahman Şimşek'in haberine göre; Medeni, İstanbul'a 2 Ekim sabaha karşı geldi ve 3 Ekim günü bir yolcu uçağıyla İstanbul'dan ayrıldı.

YANINDAKİ KİŞİ SAİF SAAD

Medeni, havalimanında yalnız değildi. Yanında suikast ekibinden Saif Saad isimli bir şüpheli daha vardı. İki şüphelinin tarifeli uçağı tercih etmeleri dikkat çekti. 3 Ekim'in ilk saatlerinde Atatürk Havalimanı'na gelen iki şüpheli pasaport kontrolünden 00.20'den geçerek Riyad'a uçtu.

DUBLÖR MEDENİ KİMDİR?

AA'nın haberine göre Kaşıkçı ile aynı yaşlarda olan ve fiziki benzerliğiyle de dikkati çeken Mustafa Muhammed el-Medeni'nin özel olarak bu iş için İstanbul'a gönderildiği anlaşılıyor.

Medeni'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "Mühendis Mustafa Medeni" ismiyle açılan hesabında, kimlik bilgilerine yer verilmediği gibi herhangi bir paylaşımı da bulunmuyor.

Medeni'nin Riyad yönetimine ve özellikle de Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a yakın bir isim olduğu iddia ediliyor. İsmini açıklamak istemeyen Suudi bir yetkili, 15 kişilik ekipte yer alan isimlerden birinin de Mustafa Medeni olduğunu onun da emniyet görevlisi olduğuna işaret etti.