  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Çekya'dan Salih Müslüm talimatı!

Çekya'dan Salih Müslüm talimatı!

Çekya İçişleri Bakanı Lubomir Metnar, Prag polisinin geçtiğimiz Pazar günü terör örgütü PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslüm’ü gözaltına alarak doğru hareket edip etmediğini inceleyeceklerini söyledi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 02-03-2018 00:54 - Güncelleme: 02-03-2018 00:54

Çekya parlamentosunda vekil Marek Vibornoy’un, daha önce diğer AB ülkelerinde serbestçe seyahat eden Müslüm'ün neden Prag’da gözaltına alındığı yönündeki sorusuna yanıt veren Metnar, “Müfettişlerimize bu durumu inceleme emrini verdim” dedi.

Bakan, Müslüm'ün gözaltına alınması onayının, Türk polisinin Çek polisine başvurusu temelinde Prag Başsavcılığı tarafından verildiğini de sözlerine ekledi.

Flaş Salih Müslim kararı! Çekya kelepçelerle çıkarttıFlaş Salih Müslim kararı! Çekya kelepçelerle çıkarttıFlaş Salih Müslim kararı! Çekya kelepçelerle çıkarttıFlaş Salih Müslim kararı! Çekya kelepçelerle çıkarttıHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Çekya'dan Salih Müslüm talimatı! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • hain avrupa 02 Mart 2018 01:54 Çekya avrupa ağababalarından fırça yedi galiba,birkaç yetkili görevden alınır galiba..

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık Haberleri
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro