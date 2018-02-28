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Çekya'dan Salih Müslim açıklaması! Türkiye isterse...

Çekya'dan Salih Müslim açıklaması! Türkiye isterse...

Çekya'dan son dakika Salih Müslim'le ilgili açıklama geldi. Çekya, Türkiye'nin iade talebinde bulunması halinde kararı gözden geçirebileceklerini belirtti.

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Eklenme Tarihi: 27-02-2018 20:04 - Güncelleme: 28-02-2018 00:23

Çekya'dan yapılan açıklamada Türkiye'nin terörist elebaşı Salih Müslim'in iadesini talep etmesi halinde kararın yeniden gözden geçirileceği ifade edildi. Çekya makamları ayrıca, Çekya'nın terörizmi desteklediği yönündeki açıklamaları kabul etmediğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Terörizmi desteklediğimiz iddialarını kabul etmiyoruz. Müslim kararı ile hiçbir uluslararası yükümlülüğü ihlal etmedik. Türkiye Müslim'in iadesini isterse hukuk içinde değerlendiririz."

SERBEST BIRAKILMIŞTI: 24 Şubat'ta yakalandığı Prag'da bugün mahkemeye çıkarılan Müslim, mahkemenin kararı ile serbest bırakılmıştı.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Salih Müslim'in serbest bırakılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Karar terör örgütlerini destek niteliğindedir" ifadesini kullanmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • Misafir 28 Şubat 2018 01:54 Uygar Avrupa ülkeleri hakaret etmeden hukuk içinde değerlendiririz diyor!........... Türkiye'de Hukuk Varsa?......

    CEVAP YAZ 1 4
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KİMDİR ?
Bekir Bozdağ
BEKİR BOZDAĞ KİMDİR?

64. ve 65. hükümette Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ, aslen Yozgatlı. 1 Nisan 1965'te Yozgat Akdağmadeni'nde doğan Bekir Bozdağ'ın babasının ismi Mehmet Duran , annesinin adı ise Nuriye. Asıl mesleği avukatlık olan Bekir Bozdağ Uludağ &Uum

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