Çekya'da patlama oldu! Çok sayıda ölü var

Çek Cumhuriyet'nin Vladimara Kerekova kasabasındaki Synthos isimli kimya tesisinde patlama meydana geldi.

AFP haber ajansı, Çekya'da büyük bir kimyasal tesiste patlama gerçekleştiğini, şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bölgedeki itfaiye Sözcüsü Vladimara Kerekova, sayısı henüz belirlenemeyen çok sayıda yaralı olduğunu açıkladı.