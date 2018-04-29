Çekmeköy'de sular ne zaman gelecek 29 Nisan İSKİ su kesintisi

Çekmeköy'de sular ne zaman gelecek, Bağcılar su kesintisi 29 Nisan İSKİ açıklamasına göre Çekmeköy'de sular bugün saat 13.00'te gelecek. İçme suyu şebeke hattında yapılan bakım ve onarım çalışmalarından dolayı Çekmeköy' Sırapınar, Reşadiye, Ömerli, Çatalmeşe,Cumhuriyet, Alemdağ, Hüseyinli, Nişantepe, Mahallesinde sular kesildi. İSKİ yeni açıklamaya göre sular 29 Nisan saat 16.00'da gelecek.

Web sayfasından nasıl abone olunur: Abonelik işlemleri için 2 şekilde işlem yapılmaktadır.

a-) sözleşmesi olan aboneler

b-) sözleşmesi olmayan aboneler WEB sayfasına üye olmanız yeterlidir.

İşyeri aboneliği için en yakın İSKİ şubesine müracaat etmeniz gerekmektedir.

Yenileme nedir: İSKİ aboneliği olan bir adresin aboneliği iptal edildikten sonra ilgili adrese yeniden yapılan abonelik işlemine yenileme işlemi denmektedir.

Su birim fiyatı nasıl hesaplanır: a-) Konutlarda su birim fiyatı kademeli olarak hesaplanmaktadır.

1.kademe 0,33m3 averaj 2.kademe 0,33-0,67m3 averaj 3.kademe 0.67m3 üstü averaj da

b-) İş yerlerinde su faturaları tek kademeden hesaplanmaktadır.

Sayacın düzgün okunması için ne yapılır: Sayaç yerinin Açık, Temiz ve Aydınlık Olmasını Saglayınız. İSKİ görevlilerince düzenli olarak sayacınızın okunabilmesi, arızalı durumlarda değiştirilebilmesi için sayaç yerinizle ilgili gerekli tedbirleri alınız.

Kış aylarında ise ,sayaç yerinizi ahşap talaşı ile doldurarak sayacınızın donmamasını sağlayınız.

Hangi bankara fatura ödemesi yapılır: http://iski.gov.tr/web/tr-TR/musteri-hizmetleri/odeme-noktalari tıklayarak ödeme yapabileceğiniz bankaların listesini görebilirsiniz.

PTT'den fatura ödenir mi: Evet. PTT şubelerine gecikmiş faturalarınız dahil ödeme yapabiliyorsunuz.