Çekmeköy'de dolu yağışı şoke etti

TÜRKİYE yaz yağmuru etkisi altında. Meteoroloji sitesinden bugün arka arkaya uyarılar geldi. İstanbul ve Ankara ile Bartın’ın Amasra ve Kurucaşile ilçeleri ile Kastamonu’nun Cide ilçesinde çok kuvvetli yağış var. Meteorolojinin saatlik hava durumutahminine göre Ankara'daki yağış 15.00-18.00 aralığında etkili olacak.

Bu görüntüler ise Çekmeköy'de kaydedildi. Aniden bastıran dolu yağışı, Çekmeköy/Taşdelen Turgut Özal Bulvarı'nda trafiği olumsuz yönde etkiledi.

İstanbul'a su hortumu uyarısı: İstanbul için saat 16.00'dan sonra kuvvetli yağış alarmı verilmişti ancak yağmur erken bastırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağını duyurdu. Meteoroloji uyarısında selle birlikte yer alan su hortumu uyarısı dikkat çekici oldu. Metrekareye 10-35 kg/metrekare yağış düşmesi beklenirken sel baskınları ile yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu ve su hortumu riski var denildi.

Dolu iddiası doğru mu? : Sosyal medyada dolaşan dolu yağacak iddiasına ise Profesör Orhan Şen nokta koydu. Şen : "Gene dolu yaygarası başlamış dün akşamdan beri telefonum susmadı İstanbul da DOLU YOK rahat olun. Yağmur var arasıra şiddetli ama çok şiddetli değil. Dünde aynı öngörüyü yapmıştım takip edenlere. İstanbulda normal yağmurda yağsa şehir seli oluyor" dedi. Meteoroloji uyarısında ise küçük çaplı dolu olabilir notu yer alıyor.