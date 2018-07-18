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Çekmeköy'de arabası olan yandı! Mikdat Kadıoğlu'ndan şok uyarı

İSTANBUL için meteorolojiden gelen uyarıda kuvvetli yağmur ve hafif dolu yağışı vardı. Ancak Çekmeköy'den gelen yeni görüntüler yoğun dolu yağışını gösteriyor. Meteoroloji uzmanı Mikdat Kadıoğlu da 'Çekmeköy'de arabası olan yandı' diyerek durumu özetledi.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 15:55 - Güncelleme: 18-07-2018 15:55

ÇEKMEKÖY'den yoğun dolu yağışını gösteren görüntüler geliyor. Meteoroloji uzmanı Mikdat Kadıoğlu twitter adresinden şoke eden videoyu paylaştı. Bir çok kişi dolu yağışı beklemediğinden gafil avlandı. Görüntülerde yoğun dolu yağışı görülüyor.

Mikdat Kadıoğlu da "Cekmeköyde arabası olan yandı' diyerek bölgenin üzerinde yer alan hava hareketinin uydu resmini paylaştı. Mikdat Kadıoğlu 'Fırtına, cizgi coklu hücre şekline benzer bir oluşum gösteriyor' uyarısında bulundu.

çekmeköy dolu yağışı

Meteoroloji uyarısında İstanbul için yoğun bir dolu yağışı beklenmediği bilgisi vardı. Uyarıda hafif dolu yağışı notu yer alıyordu. Profesör Orhan Şen de 'Gene dolu yaygarası başlamış dün akşamdan beri telefonum susmadı İstanbul da DOLU YOK rahat olun. Yağmur var arasıra şiddetli ama çok şiddetli değil. Dünde aynı öngörüyü yapmıştım takip edenlere. İstanbulda normal yağmurda yağsa şehir seli oluyor' demişti.

Yıldırım çarpması an meselesi : Mikdat Kadıoğlu hesabından bir ilginç paylaşımda daha bulunarak yıldırım çarpmasına karşı uyardı. Kadıoğlu, "Gökgürültülü havada dışarıdayken saçlarınız böyle oluyorsa kapalı bir alana, yoksa bulunduğunuz yerde ayak parmaklarınıza çökün. Ayaklarınız birleşik olsun. Yoksa bu sizin son fotonuz olabilir!' dedi.

yıldırım çarpması istanbul hava

İstanbul ve Ankara için meteoroloji alarmı! Dolu söylentisi gerçek mi?

 

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