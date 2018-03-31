Çekmeköy Şile otoyolunda kaza

Çekmeköy’de Şile otoyolunda seyir halinde bulunan Timur Karaman’ın kullandığı 34 ST 5307 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak fidanlığa uçtu. Kazada sürücü Timur Karaman, eşi Dilek Karaman ve otomobilde bulunan Kadir Koca yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan Dilek Karaman’ı itfaiye ekipleri çıkarmaya çalışırken, eşi Timur Karaman yaralı olmasına rağmen eşini bırakıp gitmek istemedi. Kurtarma çalışmaları sırasında yerde oturan Timur Karaman, sağlık ekiplerinin uyarısına rağmen ambulansa geçmedi.

İtfaiye uzun süren çalışmalardan sonra sıkışan Dilek Karaman’ı otomobilden çıkardı. Yaralı kadın otomobilden çıkarılırken itfaiye erleri zor anlar yaşadı. Dilek Karaman ambulansa bindirilirken, yaralı eşi de uyarılara rağmen aynı ambulansa bindi. Kazada yaralanan Timur Karaman, eşi Dilek Karaman ve Kadir Koca, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayı görerek sağlık ekiplerine haber veren bir vatandaş, “Önümüzde gidiyordu, bir anda fidanlığa uçup taklalar atmaya başladı. Biraz hızlıydı” dedi.