Çekirdek insan psikolojisine iyi geliyor

Çekirdek faydalı mı? Çekirdeğin kişideki sevgi ihtiyacını karşıladığını söyleyen Psikolog Yasemin Kamalı, çekirdek hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Çekirdek insan psikolojisine iyi geliyor

İnsanların eline alınca bitirmeden bırakmadığı çekirdeğin sağlık açısından sayısız faydası olduğu biliniyor. Herkes tarafından sevilerek tüketilen ve halk arasında bağımlılık yapmasıyla bilinen çekirdek, çok sayıda mineral ve vitamin içeriğinin yanı sıra sağlık açısından oldukça önemli bir faydası daha bulunuyor.

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Çekirdek insan psikolojisine iyi geliyor

Psikolog Yasemin Kamalı, çekirdek çitlerken insanların sadece ona odaklandığını ve o hareketi bildikleri içinde insanlar üzerinde olumlu bir etki bıraktığını söyledi. Kamalı, "İnsanlar genelde elindeki çekirdek bitince bir daha yemeyeceğini söyler ama öyle olmaz hemen yeni bir paket alınır, bunu hepimiz yaşıyoruz.

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Çekirdek insan psikolojisine iyi geliyor

Çekirdeği çitlerken yapılan başka bir şey düşünmüyoruz, ritmik bir hareket, bilinen bir şey yapılıyor. Bilinen şeyler genelde kişiye kendini rahat ve güvende hissettirir o güven duygusuyla çekirdeği yemeğe devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Çekirdek insan psikolojisine iyi geliyor

Yemenin insan psikolojisine iyi geldiğini ve kişinin sevgi ihtiyacını öyle karşıladığını belirten Kamalı, "Doyum sağlamak insanın sevgi ihtiyacını en net karşıladığı noktadır. Örneğin bebek ilk başta sevgiyi anne sütünden karşılar, doyumu yiyerek sağlar.

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