Çekirdek insan psikolojisine iyi geliyor

İnsanların eline alınca bitirmeden bırakmadığı çekirdeğin sağlık açısından sayısız faydası olduğu biliniyor. Herkes tarafından sevilerek tüketilen ve halk arasında bağımlılık yapmasıyla bilinen çekirdek, çok sayıda mineral ve vitamin içeriğinin yanı sıra sağlık açısından oldukça önemli bir faydası daha bulunuyor.

Psikolog Yasemin Kamalı, çekirdek çitlerken insanların sadece ona odaklandığını ve o hareketi bildikleri içinde insanlar üzerinde olumlu bir etki bıraktığını söyledi. Kamalı, "İnsanlar genelde elindeki çekirdek bitince bir daha yemeyeceğini söyler ama öyle olmaz hemen yeni bir paket alınır, bunu hepimiz yaşıyoruz.



