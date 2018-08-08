Çekime 11 saat kala filmde oynamaktan vazgeçti

Angelina Jolie başrolde yer alacağı Peter Pan and Alice in Wonderland’in geçmiş hikayesini konu edinen Come Away adlı filmden, çekimlere 11 saat kala çekilme kararı aldı.
Angelina Jolie, Peter Pan and Alice in Wonderland’in geçmiş hikayesini konu alacak olan Come Away adlı filmden çekimlere 11 saat kala çekilme kararı aldı. 43 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, Lincoln filminin yıldızı David Oyelowo ile birlikte başrolde yer aldığı fimin çekimlerine geçen pazartesi başlayacaktı.
Jolie’nin çekim öncesinde yapımcıları arayarak projeden çekildiğini söylediği iddia edildi. Jolie böylece fantastik türdeki yeni filmin geleceğiyle ilgili akıllarda soru işareti bıraktı. Bugünlerde İngiltere’de bulunan oyuncunun rolüne dönüp dönmeyeceği ya da filme yeni bir başrol bulunup bulunmayacağı bilinmiyor.
Daily Mail’e konuşan bir kaynak, “Aylar öncesinden anlaşıldı ve her şey hazırlandı. Şimdi neler olduğunu kimse bilmiyor” dedi. Aynı kaynağa göre yapımcılar Jolie’yi filme dönmesi için ikna etmeye çalışacak.
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