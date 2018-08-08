Çekime 11 saat kala filmde oynamaktan vazgeçti

Jolie’nin çekim öncesinde yapımcıları arayarak projeden çekildiğini söylediği iddia edildi. Jolie böylece fantastik türdeki yeni filmin geleceğiyle ilgili akıllarda soru işareti bıraktı. Bugünlerde İngiltere’de bulunan oyuncunun rolüne dönüp dönmeyeceği ya da filme yeni bir başrol bulunup bulunmayacağı bilinmiyor.

Daily Mail’e konuşan bir kaynak, “Aylar öncesinden anlaşıldı ve her şey hazırlandı. Şimdi neler olduğunu kimse bilmiyor” dedi. Aynı kaynağa göre yapımcılar Jolie’yi filme dönmesi için ikna etmeye çalışacak.







