Cehalet can aldı! Yılan ısırınca inek dışkısına gömdüler

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradesh'deki Bulandshahr'da yaşayan 35 yaşındaki Devendri isimli kadını odun toplarken yılan soktu. Yılan avcısı bir adamın eşine kadını inek dışkısına gömmesini tavsiye etmesi üzerine kadın hayatını kaybetti.

Yılan tarafından ısırılan kadın eve koşarak durumu kocası Mukesh'e anlattı. Adam eşini hastaneye götürmek yerine zehri çıkarmakta başarılı olabileceğini öne süren Murarey adında bir yerel yılan avcısını çağırdı.

Yılan avcısının talimatıyla inek dışkısına gömülüp 75 dakika bekletilen kadın hayatını kaybetti. Evin etrafından oturup kadının akıbetini izleyen köylüler de olaya tanıklık etti.

Eşinin yılan avcısına götürmeden önce koluna ip bağlayıp öğütülmüş bir toz sürdüklerini anlatan koca, "Onun öleceğini asla tahmin etmedim" dedi. Yılan avcısı adam hayvanın bir kobra olduğunu düşündüğünü ve kadının ölüm sebebinin gömülmesi olduğunu iddia etti. 5 çocuk annesi kadın hayatını yitirirken polis, olayla ilgili kendilerine herhangi bir şikayet gelmediğini açıkladı.

  • Güncel 02 Mayıs 2018 10:00
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Cehalet can aldı! Yılan ısırınca inek dışkısına gömdüler videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro