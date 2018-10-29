Cedi Osman'ın takımında yaprak dökümü devam ediyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'ın da forma giydiği Cleveland Cavaliers'ta baş antrenör Tyronn Lue ile yollar ayrıldı. Cavaliers'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, Ocak 2016'dan bu yana takımda baş antrenörlük yapan Lue'nun görevine son verildiği bildirildi.

6 maçta da galibiyet alamadı

Baş antrenörlüğe geldiği 2016'da Cavaliers ile şampiyonluk yaşayan Lue, son iki sezon takımı NBA finaline taşımayı başardı. Lue yönetimindeki Cavaliers, bu sezon çıktığı 6 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Açıklamada, Lue'nun yardımcısı Larry Drew'un geçici olarak takımın başına getirildiği belirtildi.