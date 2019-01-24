Cedi Osman'ın kariyer rekoru Cleveland'a yetmedi

NBA'de normal sezon heyecanı 10 karşılaşma ile devam etti. Boston Celtics, TD Garden'da mücadele ettiği Cleveland Cavaliers'ı 125-103 mağlup etti. Cleveland'da oynayan milli basketbolcu Cedi Osman, 33 dakika parkede kalarak 25 sayı, 8 ribaund ve 2 asistle oynadı. Cedi attığı 25 sayı ile NBA'de kariyer rekorunu kırdı. Celtics'te ise Terry Rozier 26 sayı, 8 ribaund ve Jaylen Brown 23 sayı, 6 ribaund ile müsabakayı tamamladı.

James Harden'dan 61 sayı

Houston Rockets deplasmanda karşı karşıya geldiği New York Knicks'i 114-110'luk skorla mağlup etti. Rockets'ta James Harden 61 sayı, 15 ribaund, 5 top çalma, 4 asistle galibiyeti getiren oyuncu oldu. Knicks'te ise Allonzo Trier 31 sayı, 10 ribaund, Tim Hardaway Jr. 21 sayı, 4 ribaund ile oynadı.



Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da oynadığı San Antonio Spurs'u 122-120 yendi. Philadelphia'da Joel Embiid 33 sayı, 19 ribaund, Spurs'te de DeMar DeRozan'ın 26 sayı, 9 ribaund ile karşılaşmayı tamamladı. Furkan maçta süre almadı.



NBA'de gecenin toplu sonuçları ise şöyle:

Indiana Pacers: 110 - Toronto Raptors: 106

Boston Celtics: 125 - Cleveland Cavaliers: 103

Brooklyn Nets: 114 - Orlando Magic: 110

Miami Heat: 99 - Los Angeles Clippers: 111

New York Knicks: 110 - Houston Rockets: 114

Philadelphia 76ers: 122 - San Antonio Spurs: 120

Chicago Bulls: 101 - Atlanta Hawks: 121

Memphis Grizzlies: 107 - Charlotte Hornets: 118

New Orleans Pelicans: 94 - Detroit Pistons: 98

Utah Jazz: 114 - Denver Nuggets: 108