Cedi Osman'dan tarihi başarı! All-Star'a seçildi

Milli basketbolcumuz Cedi Osman, NBA'i sallamaya devam ediyor.116-113 kazandıkları Washington Wizards maçında son topu çalarak galibiyette önemli rol oynadığı maçta 26 sayı, 7 asist ve 5 ribauntluk performansıyla yine göz doldurdu.

Ayrıca NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; Cedi Osman, 16-18 Şubat'ta gerçekleştirilecek organizasyonun "Yükselen Yıldızlar" maçında Dünya Karması adına mücadele edecek.

Formda bir dönem geçiren milli basketbolcumuz son 4 maçında 25, 29, 17 ve 26 sayı kaydetti. Cedi'nin Miami Heat potasına gönderdiği 29 sayı ise kariyer rekoru olarak kayıtlara geçti.

ÇOK MUTLUYUM

All Star'a seçilmesinin ardından açıklama yapan Cedi Osman, "All-Star çaylaklar maçında yer alacağım için gerçekten çok mutluyum. Harika bir tecrübe olacak. Sabırsızlıkla bekliyorum. Takım arkadaşlarım tebrik ettiler, seçilmemde onların da payı var. Basketbol, 1'e 5 değil 5'e 5 oynanıyor. Ödülün yarısı onların." şeklinde konuştu.

Lebron James'in Cavaliers'tan ayrılmasının ardından düşüşe geçen takımda önemli bir parça haline gelen Cedi, bu sezon 12.7 sayı, 4.7 ribaunt, 2.2 asist ortalamaları yakaladı.