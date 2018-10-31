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Cedi Osman 20 sayı attı, Cavaliers galibiyetle tanıştı

Cedi Osman 20 sayı attı, Cavaliers galibiyetle tanıştı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Atlanta Hawks’u 136-114 yendikleri karşılaşmada 20 sayı ve 5 ribaunt üretti.

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 11:22 - Güncelleme: 31-10-2018 11:22

NBA’de oynayan milli basketbolcu Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers’ın Atlanta Hawks karşısında sezonun ilk galibiyetini aldığı maçı, 20 sayı ve 5 ribauntla tamamladı.

NBA’e 8 maçla devam edildi. LeBron James’in takımdan ayrılmasının ardından zor günler geçiren Cleveland Cavaliers, seyircisi önünde oynadığı Atlanta Hawks maçını 136-114 kazandı.

Sezonun 7. karşılaşmasında galibiyetle tanışan Cavaliers’ta 7 oyuncu çift haneli skor üretti. Cavaliers’ta 20 sayı, 5 ribaunt, 3 asist üreten Cedi Osman ve 26 sayı, 3 top çalmayla oynayan Rodney Hood öne çıktı.

Hawks’un çaylak oyun kurucusu Trae Young 24 sayı, Alex Len ise 22 sayı, 9 ribauntla mücadele etti.

- Sonuçlar

Charlotte Hornets-Miami Heat: 125-113

Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks: 136-114

Orlando Magic-Sacramento Kings: 99-107

Boston Celtics-Detroit Pistons: 108-105

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 129-112

Houston Rockets-Portland Trail Blazers: 85-104

Memphis Grizzlies-Washington Wizards: 107-95

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers: 128-110

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Kaynak : AA

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