Cedi Osman 20 sayı attı, Cavaliers galibiyetle tanıştı

NBA’de oynayan milli basketbolcu Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers’ın Atlanta Hawks karşısında sezonun ilk galibiyetini aldığı maçı, 20 sayı ve 5 ribauntla tamamladı.
NBA’e 8 maçla devam edildi. LeBron James’in takımdan ayrılmasının ardından zor günler geçiren Cleveland Cavaliers, seyircisi önünde oynadığı Atlanta Hawks maçını 136-114 kazandı.
Sezonun 7. karşılaşmasında galibiyetle tanışan Cavaliers’ta 7 oyuncu çift haneli skor üretti. Cavaliers’ta 20 sayı, 5 ribaunt, 3 asist üreten Cedi Osman ve 26 sayı, 3 top çalmayla oynayan Rodney Hood öne çıktı.
Hawks’un çaylak oyun kurucusu Trae Young 24 sayı, Alex Len ise 22 sayı, 9 ribauntla mücadele etti.
- Sonuçlar
Charlotte Hornets-Miami Heat: 125-113
Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks: 136-114
Orlando Magic-Sacramento Kings: 99-107
Boston Celtics-Detroit Pistons: 108-105
Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 129-112
Houston Rockets-Portland Trail Blazers: 85-104
Memphis Grizzlies-Washington Wizards: 107-95
Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers: 128-110
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