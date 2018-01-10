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ÇED toplantısında kriz yaratan yetkili görevden alındı

ÇED toplantısında kriz yaratan yetkili görevden alındı

SİLİVRİ'deki Seymen Mahallesi’nde yapılmak istenen tehlikeli katı atık tesisi ÇED toplantısına katılan yetkililerin köylülerle yaşadığı tartışmanın ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çok geçmeden olaya el attı.

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Eklenme Tarihi: 10-01-2018 00:21 - Güncelleme: 10-01-2018 00:21

İstanbul'da Silivri Seymen Mahallesi'ne yapılması planlanan Katı Atık Arıtma Merkezi'nin ÇED raporunu görüşmek için köye giden Bakanlık yetkilisinin köylülerle girmiş olduğu kısa süreli tartışma tepkilere neden olmuştu. 

İşte yaşanan bu gelişmelerin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü meseleye sessiz kalmadı ve köylülerle tartışan o yetkilinin görevden alındığını açıkladı.

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevini yürüten Dr. Av. Veli Böke alınan kararı sosyal medya hesaplarından duyurarak tepki gösteren vatandaşların hassasiyetlerine saygılı olduklarını ifade eden bir de açıklama yayınladı. İşte yapılan o paylaşım:

DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR

''İstanbul’un Silivri İlçesi Seymen Mahallesi’nde ÇED süreci vatandaş katılım toplantısı sırasında toplantıyı yöneten çalışanımızla bazı vatandaşlarımız arasında yaşanan gerginlik hepimizi derinden üzmüştür.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak yegane amacımız vatandaşımıza hizmet ve vatandaşımızın memnuniyetini kazanmaktır.

GEREĞİNİ YAPMAKTAN KAÇINMAYIZ

Buna aykırı davranan hiç bir çalışanımızın tavrını tasvip etmemiz asla söz konusu olamaz. Bu tarz söz ve davranış içinde bulunan ve yetkisini kötü bir şekilde kullanan çalışanlarımızı o görevde tutmayız, gereği neyse onu yapmaktan kaçınmayız.

İstanbul ÇED birimimizdeki bir çalışanımızın bu anlamda vatandaşlara yönelik olumsuz tavrıyla ilgili olarak İl Müdürlüğümüz gereğini yapacaktır.

Vatandaşlarımızla bu hassasiyetimizi paylaşmayı bir görev olarak telakki ediyorum.''

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 10 Ocak 2018 06:36 Gaz alma olayı.Yine yapacaklarını yaparlar.

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