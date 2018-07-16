Ceceli'nin yaptığı korkunç! İşte olayın perde arkası

Geçen yıl boşanan Mustafa Ceceli ile Sinem Gedik, farklı bir gerekçeyle yeniden mahkeme yolunda. Ceceli, Sinem Gedik'in İntizar’la özel görüşmeleri olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurdu; hem oğlunun velayetini istedi hem de nafaka kararının kaldırılmasını talep etti. Cevap haklarını kullanmadıklarını belirten Gedik'in avukatı Eda Salman Bayraktan, delillerin hukuka aykırı olduğunu söyledi. İntizar ise "Kanunlar önünde büyük suç işliyor. Evin içine kamera koyuyor. Beni bu şekilde itibarsızlaştırmaya çalışamaz" dedi.
Haberi medyada ilk duyuran isim olan Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, hakkında yapılan eleştirilere bugünkü köşesinden cevap verirken olayın perde arkasını yazdı. Mustafa Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik ve İntizar arasındaki ilişkinin ortaya çıkması üzerine eleştiri oklarının bazıları bana da döndü.“Bunu nasıl haber yaparsın”, “Neden ‘skandal’ diyorsun”, “Homofobik misin” diye başlayan soruları boca ettiler üzerime.Buyurun sorularınıza toplu halde yanıt veriyorum. Sinem Gedik-İntizar olayının perde arkasını merak edenler için...
Sinem Gedik ve İntizar’ın linç edilmesinin önünü açtığını düşünüyor musun?
- Sanki kamerayı oraya ben koydum, görüntüleri ben çektim, ortalığa ben yaydım, davayı ben açtım... Gidin bu soruyu Mustafa Ceceli’ye sorun. Çocuğunun annesinin görüntülerini bulup çıkaran, dava dosyasına koyarak yayılmasına neden olan kişi; Mustafa Ceceli. Bu olay bir haberdir ve ben de gazeteci olarak haberi yaptım.
Bu görüntüleri sana Mustafa Ceceli mi verdi?
- Gazeteci olarak haber kaynağımı açıklamak zorunda değilim. Her haber bir kaynaktan gelir. Sonuçta doğruluğu önemlidir. Benim yaptığım haber de sonuna kadar doğru. Ha kaynağı çok merak eden varsa İstanbul 9. Aile Mahkemesi’ne gidip dava dosyasını bulur.
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