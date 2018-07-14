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Ceceli'nin velayet davasında skandal delil

Ceceli'nin velayet davasında skandal delil

Yılın magazin bombasını Hürriyet'ten Cengiz Semercioğlu, "skandal sonunda patladı" başlığıyla duyurdu. İddialara göre Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik, şarkıcı intizar ile birliktelik yaşıyor. Bu iddiaların görüntüleri ise velayet davasında dosyaya girdi.

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Eklenme Tarihi: 14-07-2018 01:18 - Güncelleme: 14-07-2018 01:18

Bir süredir konuşulan skandal iddia Mustafa Ceceli'nin oğlu için açtığı velayet davasında mahkeme dosyasına girdi. Görüntüleri izleyen Cengiz Semercioğlu, Sinem Gedik'in şarkıcı İntizar ile birlikte olduğunu, iddiaya ilişkin görüntülerin ise mahkeme dosyasına girdiğini söyledi.

Cengiz Semercioğlu, Hürriyet'teki köşesinde yaşananları "Yılın skandalı sonunda patladı" başlığıyla duyurdu. Magazin gündemini zaman zaman meşgul eden ancak doğruluğu kanıtlamayan olayla ilgili konuşan Semercioğlu, görüntüleri izlediğini söyledi. İşte Semercioğlu'nun o sözleri;

"Sonunda” diyorum, çünkü çift boşandığından beri magazin kulislerinde Sinem Hanım’ın şarkıcı İntizar’la ilişkisi olduğu konuşulup duruyordu.
Hatta Ceceli’nin yakın çevresine bile “Herkes beni eleştiriyor ama durum kimsenin bildiği gibi değil” cümlesini kurduğunu biliyordum.

İntizar’la Sinem Gedik’in ilişki yaşadığı iddiasını o kadar farklı yerlerden duydum ki, bizim ekip bir ara ikiliyi kamerayla takip bile etti. Bir şey yakalayamadık ama ikilinin ilişki görüntüleri sonunda mahkeme dosyasına girdi.

Skandal da bu vesileyle patladı zaten.

Mustafa Ceceli oğlunun velayetini almak için açtığı dava dosyasına Sinem Gedik-İntizar ilişkisini açık şekilde kanıtlayan fotoğraflar, hatta videolar ekledi.

Benim izlediğim görüntülerde yok ama ikilinin çok samimi şekilde yakınlaştığı bir görüntüde Ceceli’nin oğlunun da yanlarında olduğu iddia ediliyor.

Sadece görüntüleri izlemedim, Mustafa Ceceli’nin oğlunun velayetini almak için açtığı dava dilekçesini de okudum.

Ceceli’ye bu ihbar ilk olarak tanımadığı birinden mail yoluyla gelmiş.

Ancak ünlü şarkıcı “Bunu oğlumun annesine yakıştıramam, olmaz böyle şey” diyerek iddiayı görmezden gelmiş.

Ne zaman ki ikilinin görüntüleri video olarak gönderilmiş, o zaman duruma ikna olmuş Ceceli.

Bu iddialar Mustafa Ceceli’nin dava dosyasında yer aldı. Ancak ben de gözlerimle gördüm, durum iddianın ötesinde, gerçek..."

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