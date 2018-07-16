'Ceceli'nin şeyhi' Ahmet Hulusi kimdir? Kaset olayıyla ilgisi var mı?

Mustafa Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik’in şarkıcı İntizar arasındaki ilişkinin görüntülerinin internete düşmesiyle ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. O görüntülerin mimarı Ceceli'nin bağlı olduğu Ahmet Hulusi'nin başında bulunduğu tarikat mı?

'Ceceli'nin şeyhi' Ahmet Hulusi kimdir? Kaset olayıyla ilgisi var mı?

ŞARKICI Mustafa Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik’in şarkıcı İntizar ile ilişkisi olduğunu gösteren gizli kamera çekimi görüntülerin ortalığa saçılmasının ardından, kaseti Mustafa Ceceli'nin bağlı olduğu Ahmet Hulusi'nin başında bulunduğu tarikatın çekip yaydığı iddiası gündemde. Peki kimdir bu Mustafa Ceceli'nin şeyhi denilen Ahmet Hulusi? Gerçek adı ne? Tarikat şeyhi mi? Neden Amerika'da yaşıyor? Sinem Gedik-İntizar olayıyla ilgisi ne? 'Sosyete tarikatı' olarak gösterilen cemaati Adnan Hoca benzeri bir yapılanma mı? Ahmet Hakan neden "Onda da var meczupluk alametleri"" derken neyi kastetti? İşte Ahmet Hulusi Akten'in bilinmeyenleri...

117
'Ceceli'nin şeyhi' Ahmet Hulusi kimdir? Kaset olayıyla ilgisi var mı?

Ahmet Hulusi kimdir nereli? : Tam ismi Ahmed Hulusi Akten. 21 Ocak 1945’de İstanbul, Cerrahpaşa'da doğan Ahmed Hulusi, Yeni İstanbul, Zaman, Akşam, Milli Gazete'de çalıştı. Asıl mesleği gazetecilik olan Ahmed Hulusi, Amerika’da Güney Karolina’da yaşıyor.

217
'Ceceli'nin şeyhi' Ahmet Hulusi kimdir? Kaset olayıyla ilgisi var mı?

SOYADINI NEDEN KULLANMIYOR?.. Ahmet Hulusi, 'Akten' olan soyadını kullanmıyor. Kullanmama nedenini şöyle açıklıyor: "İnsanların, kişiliğiyle değil, düşünceleriyle ilgilenmesini istiyorum. Basit beyinler yaşamlarını, kişiliklerle ve doğal sonucu olarak dedikodu ve gıybetle tüketirlerken; gelişmiş beyinler, fikirlerle ve düşünce dünyasının verileriyle ömürlerini değerlendirirler! Bu sebeple soyadımı 40 yıldır kullanmıyorum!"

317
'Ceceli'nin şeyhi' Ahmet Hulusi kimdir? Kaset olayıyla ilgisi var mı?

DİNE NASIL YÖNELDİ?.. 73 yaşında olan Ahmet Hulusi, babasını kaybettikten sonra dine yöneliyor. 10 Eylül 1963 tarihinde babasını kaybeden Ahmet Hulusi annesinin ısrarıyla camiye gidiyor. Kendi anlatımıyla Cuma namazında, içine gelen bir ilhamla İslam ile tanışıyor.

417
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro