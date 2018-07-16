'Ceceli'nin şeyhi' Ahmet Hulusi kimdir? Kaset olayıyla ilgisi var mı?

ŞARKICI Mustafa Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik’in şarkıcı İntizar ile ilişkisi olduğunu gösteren gizli kamera çekimi görüntülerin ortalığa saçılmasının ardından, kaseti Mustafa Ceceli'nin bağlı olduğu Ahmet Hulusi'nin başında bulunduğu tarikatın çekip yaydığı iddiası gündemde. Peki kimdir bu Mustafa Ceceli'nin şeyhi denilen Ahmet Hulusi? Gerçek adı ne? Tarikat şeyhi mi? Neden Amerika'da yaşıyor? Sinem Gedik-İntizar olayıyla ilgisi ne? 'Sosyete tarikatı' olarak gösterilen cemaati Adnan Hoca benzeri bir yapılanma mı? Ahmet Hakan neden "Onda da var meczupluk alametleri"" derken neyi kastetti? İşte Ahmet Hulusi Akten'in bilinmeyenleri...