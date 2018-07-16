'Ceceli'nin şeyhi' Ahmet Hulusi kimdir? Kaset olayıyla ilgisi var mı?

ŞARKICI Mustafa Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik’in şarkıcı İntizar ile ilişkisi olduğunu gösteren gizli kamera çekimi görüntülerin ortalığa saçılmasının ardından, kaseti Mustafa Ceceli'nin bağlı olduğu Ahmet Hulusi'nin başında bulunduğu tarikatın çekip yaydığı iddiası gündemde. Peki kimdir bu Mustafa Ceceli'nin şeyhi denilen Ahmet Hulusi? Gerçek adı ne? Tarikat şeyhi mi? Neden Amerika'da yaşıyor? Sinem Gedik-İntizar olayıyla ilgisi ne? 'Sosyete tarikatı' olarak gösterilen cemaati Adnan Hoca benzeri bir yapılanma mı? Ahmet Hakan neden "Onda da var meczupluk alametleri"" derken neyi kastetti? İşte Ahmet Hulusi Akten'in bilinmeyenleri...
Ahmet Hulusi kimdir nereli? : Tam ismi Ahmed Hulusi Akten. 21 Ocak 1945’de İstanbul, Cerrahpaşa'da doğan Ahmed Hulusi, Yeni İstanbul, Zaman, Akşam, Milli Gazete'de çalıştı. Asıl mesleği gazetecilik olan Ahmed Hulusi, Amerika’da Güney Karolina’da yaşıyor.
SOYADINI NEDEN KULLANMIYOR?.. Ahmet Hulusi, 'Akten' olan soyadını kullanmıyor. Kullanmama nedenini şöyle açıklıyor: "İnsanların, kişiliğiyle değil, düşünceleriyle ilgilenmesini istiyorum. Basit beyinler yaşamlarını, kişiliklerle ve doğal sonucu olarak dedikodu ve gıybetle tüketirlerken; gelişmiş beyinler, fikirlerle ve düşünce dünyasının verileriyle ömürlerini değerlendirirler! Bu sebeple soyadımı 40 yıldır kullanmıyorum!"
DİNE NASIL YÖNELDİ?.. 73 yaşında olan Ahmet Hulusi, babasını kaybettikten sonra dine yöneliyor. 10 Eylül 1963 tarihinde babasını kaybeden Ahmet Hulusi annesinin ısrarıyla camiye gidiyor. Kendi anlatımıyla Cuma namazında, içine gelen bir ilhamla İslam ile tanışıyor.
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