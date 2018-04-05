Çaylak şoför Zehra Çilingiroğlu'nu çöp kamyonu korkuttu

Bebek trafiğinde ters yönden gelen çöp kamyonu, Zehra'ya zor anlar yaşattı. Ehliyetini 2 yıl önce alan ve geri manevra yapmakta zorlanan Zehra Çilingiroğlu’na temizlik işçileri “Gel abla gel, arkası serbest” diyerek yardımcı oldu. Eray Ölçüm ile ayrılan Zehra Çilingiroğlu, geçen günlerde de yeni sevgilisiyle görüntülenince kendini aracın arka koltuğuna atarak saklanmıştı.
Zehra Çilingiroğlu (20) Ocak’ta Ankaralı Eray Ölçüm (22) ile aşk yaşamaya başlamıştı. Erhan-Ayşegül Ölçüm çiftinin ise oğullarının ilişkisine karşı çıktığı, flörtün kısa sürede bittiği iddia edilmişti.
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