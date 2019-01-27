Çaykur Rizespor geriye düştüğü maçta ikinci yarı şov yaptı

Çaykur Rizespor, soyunma odasına geride girdiği karşılaşmada kırmızı kart gören rakibini 3 golle yenmeyi başardı. Rizespor, Akhisarspor karşısında ilk yarısını yenik tamamladığı maçın ikinci yarısında bu sezon ligde en iyi futbolunu oynadı.



Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, Akhisarspor'u konuk etti. Konuk ekip, 70 dakikasını 10 kişi oynadığı maçta üstünlüğünü koruyamadı ve Rize, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı. Ev sahibinin üç golünden ikisi yeni transferleri Melnjak ve Nakoulma'dan geldi.

Düşme hattını yakından ilgilendiren maçın ilk yarısını önde tamamlayan taraf konuk ekipti.

Cocalic'in 14. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçen Akhisarspor, aynı oyuncunun 20. dakikada VAR kararıyla kırmızı kart görmesiyle büyük bir şok yaşadı.