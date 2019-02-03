Çaykur Rizespor deplasmanda tek golle güldü

Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadeleye iyi başlayan taraf ev sahibi oldu.

7. dakikada Opseth'le gole yaklaşan Erzurum, kaleci Gökhan'ı geçemedi. 42. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında Awaziam'dan topu kapan Rashad Muhammed'in sağdan içeriye çevirdiği meşin yuvarlağı Taylan Antalyalı filelere gönderdi. VAR incelemesi sonrasında pozisyonda faul tespit edildiği için gol geçerlilik kazanmadı. İlk yarı da golsüz sona erdi.



İkinci yarıda etkisini arttıran konuk taraf Rize oldu. 76. dakikada sahneye çıkan Boldrin maçın tek, takımına ise 3 puanı kazandıran golü kaydetti. Kalan dakikalar başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan tarafar Çaykur Rizespor oldu.



Bu sonuçla Rize ekibi puanını 21'e yükseltirken, Erzurumspor 17 puanda kaldı.