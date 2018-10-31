Çay ve kahvenin ishale iyi geldiği söylentileri doğru mu?

"Mide-bağırsak enfeksiyonları, özellikle de aşırı sıcaklarda önemli oranda artış gösteriyor. Doktora başvurmadan önce evde çeşitli yöntemler ile iyileştirilmeye çalışılan mide-bağırsak enfeksiyonları için çok çeşitli reçeteler kullanılıyor."

"Halk arasında ishali azalttığı sanılan kuru kahve ve kuru çay tüketiminden kaçının!" diyen Doçent Doktor Suna Yapalı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü kahve ve çay vücuttan sıvı kaybına neden oluyor. Bol bol su içmeye özen gösterin."

"Kuru kahve ve çay tüketiminin ishale iyi geldiğine dair bilimsel bir kanıt yoktur. İshal süresince fazla çay veya kahve tüketilmesi de vücuttan su kaybına yol açar. İshal döneminde içilecek en önemli içecek sudur ve bol bol su tüketilmelidir."