Çay TV'den 15 Temmuz'un yıldönümünde canlı yayın rekoru

15 temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde Çay TV’de ekran nöbeti rekoru kırıldı. Çay TV program yapımcısı İbrahim Eksilmez, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminin 2'nci yıl dönümünde, kendisine ait 28 saat 2 dakikalık kesintisiz program yapma rekorunu kırmak için kamera karşına geçti.

Türkiye'de, televizyonda tek sunucuyla 6 saat olan yayın rekorunu, geçen yıl yine darbe girişiminin yıl dönümünde 28 saat 2 dakikaya çıkartan İbrahim Eksilmez, bu yıl da kendi rekorunu kırmayı başardı.Geçen yılki rekora 1 saat 26 dakika daha ilave eden Eksilmez 29 saat 28 dakika boyunca yayında kalmayı başardı

Eksilmez perşembe günü 13:08 de başladığı ekran nöbetini Cuma günü 18:36 da tamamladı ve Çay Tv ekranlarında yeni bir rekora imza attı

REKOR HAKEM GÖZETİMİNDE YAPILDI

Dünya Erkek Rekorları Hakemi Aydın Türkgücü'nün de gözetiminde yapılan programda, sunucu İbrahim Eksilmez, belirli kurallar kapsamında mola verebildi.





Televizyonun Ankara ile İstanbul stüdyolarından ve dünyanın çeşitli ülkelerinden telefon konukları alınan programda, 15 Temmuz'da yaşananlar izleyicilerle paylaşıldı. Milletvekili, belediye başkanı, çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi ile gazeteciler de canlı yayına katılarak rekora tanıklık etti

Program sunucu İbrahim eksilmez , 15 temmuz hain darbe girişimini unutturmamak için bu yayını gerçekleştirdiklerini söyledi

Eksilmez 29 saat uykusuzluğa nasıl dayandın sorusuna ise “Bol bol çay ,kahve içtim . Uykumu getirecek yiyecekleri tüketmedim. Ama her şeyden önce inandım ve motive oldum “yanıtını verdi