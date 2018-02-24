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Çay siparişleri WhatsApp’tan

Çay siparişleri WhatsApp’tan

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, çay ocağı işletmecisi İsmail Kaya (50), diafon tellerinin sık sık kopması ve sağlıklı bir iletişim kurulamaması nedeniyle, esnafın siparişini WhatsApp üzerinden alıyor.

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Eklenme Tarihi: 24-02-2018 13:18 - Güncelleme: 24-02-2018 13:18

Bayramiç ilçesinde 10 yıldır çay ocağı işleten İsmail Kaya, diafon sistemiyle esnaftan çay siparişi almada sık sık sorunlar yaşadı. Diafon tellerinin kopması, bozulması ve sesin tam olarak duyulmaması gibi sorunlar, siparişleri olumsuz etkiliyordu.

Gelişen teknolojiden yararlanmaya başlayan İsmail ve yardımcısı eşi Yeliz Kaya (35), siparişleri WhatsApp hattı üzerinden almaya karar verdi.

MÜŞTERİLER DAHA ÇOK ÇAY TÜKETMEYE BAŞLADI
Çay ocağına bir dizüstü bilgisayar alan Kaya, çağın popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta, 20 esnafın yer aldığı 'Enes Kafe' adlı sipariş grubunu kurdu. Akıllı telefonların yaygınlaşmasından hareketle geçilen anlık mesajlaşma uygulaması, satışlarda ciddi artışa neden oldu. Diafondan çoğu kez kesini duyuramayan müşteriler, WhatsApp uygulamasından siparişin kolaylaşması nedeniyle daha çok çay tüketmeye başladı. Kaya, bu sayede diafon sisteminin yarattığı maliyetten de kurtuldu.

İsmail Kaya, “Çay siparişlerimi bu grup üzerinden takip ediyorum. Bu şekilde hem maliyetimiz azaldı, hem de siparişlerimiz eksiksiz almaya başladık. Bu sayede siparişlerimizi gecikmeden müşterimize ulaştırıyoruz. Fikri veren eşim Yeliz de bana yardımcı oluyor.  Müşterilerimiz de bu sipariş uygulamasından çok memnun kaldı" dedi.

İsmail Kaya'nın eşi Yeliz Kaya ise, internet bilgisi daha fazla olduğu için WhatsApp üzerinden sipariş alma ve takip işini kendisinin yaptığını belirtti.

Esnaf İlker Tekin ise, "Cep telefonundan vermeye başladığımız çay siparişi bize büyük kolaylık sağladı. Önceden diafon ile sipariş verirken, eksik ya da yanlış sipariş alımı oluyordu. Bu sorun da ortadan kalktı. Yeni uygulamadan çok memnunuz" diye konuştu.

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