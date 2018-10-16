Çay demleme şampiyonu doğru bilinen yanlışı açıkladı

İyi çay nasıl demlenir sorusunun yanıtını herkes merak ediyor. En İyi Çay Demleme ve Sunum' yarışması Gülhanım Delihasan çay demlerken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Çay demleme şampiyonu doğru bilinen yanlışı açıkladı

Çay hayatımızın vazgeçilmezi. Türklerin geleneksel içeceği olan çay için herkes en iyi tadın peşinde. Peki iyi çay nasıl demlenir? Ya da çay demlerken neler yapılmamalı? Merak edilen soruların yanıtı Rize Ticaret Borsası tarafından düzenlenen 'En İyi Çay Demleme ve Sunum' yarışmasında verildi.

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Çay demleme şampiyonu doğru bilinen yanlışı açıkladı

Yarışmanın birincisi Gülhanım Delihasan en iyi çay demlemenin tekniklerini anlattı. Çayın tadı ve aromasının en iyi alınabileceği porselen ve ya bakır demlikte demlenmesi önerisinde bulunan Delihasan, "Çay demleme sırasında genellikle doğru bilinen bir yanlış yapılıyor. Çayı koyup üzerine suyu ilave edersek çay haşlanır. O nedenle önce suyu koyup ardından çayı ilave etmek gerekiyor.

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Çay demleme şampiyonu doğru bilinen yanlışı açıkladı

'DEMLİĞE SUYU KOYUP ÜZERİNE ÇAY ATILMASI GEREKİYOR'
Alt demlikteki su kaynadıktan sonra üstteki demliğimize suyumuzu koyuyoruz. Orta boy demlikler için 5 yemek kaşığı çay ilave ediyoruz. Daha sonra alt demliğe soğuk su ilave edip, suyun kaynamasını bekliyoruz. Su kaynarken üst demlikteki çay çöker, demlenir ve kıvama gelmiş olur. 10 dakikalık bir bekleme süresinin ardından çay servis edilmeye hazır hale gelir. Bu konuyu çok karıştıranlar oluyor. Önceden demliğe koyanlar oluyor ve bu durum çayın tadını bozuyor. Bu konuya dikkat edilmesi gerekmektedir" dedi.

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Çay demleme şampiyonu doğru bilinen yanlışı açıkladı

Türk çayının en önemli özelliğinin üzerine kar yağması olduğunu ifade eden Delihasan, "Çay, karla bütün kış beslendikten sonra kesilir. Bundan sonra fabrikada geçirdiği aşamalar çok önemlidir. Fabrikalarda titizlikle işlenen çay tadı ve burukluğu ile müthiş bir tat elde eder. Rize'de yetişen çay; içeriği en zengin olan çaydır.

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