Çavuşoğlu'ndan Trump'ın küstah sözlerine yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye sınırında 20 millik güvenli bölge oluşturulması formülünü dile getirdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Trump, Türkiye'ye yönelik tepki çeken sözler de sarf etti. ABD Başkanı "Türkiye Kürtleri vurursa onları ekonomik olarak mahvederiz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına yanıt verdi. Çavuşoğlu, ''Stratejik ortaklar sosyal medya üzerinden konuşmaz. Güvenli bölge ABD'nin değil Türkiye'nin teklifidir. Terör örgütleriyle kürtler bir tutulamaz.'' dedi.