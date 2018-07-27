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Çavuşoğlu'ndan Pompeo'ya net mesaj

Çavuşoğlu'ndan Pompeo'ya net mesaj

DIŞİŞLERİ kaynakları, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun dün ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "Kimsenin tehdidine boyun eğmeyeceğimizi, hukuk kurallarının istisnasız herkes için geçerli olduğunu vurgulamıştır" ifadelerine yer verdi.

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Eklenme Tarihi: 27-07-2018 18:06 - Güncelleme: 27-07-2018 18:06

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin kimsenin tehdidine boyun eğmeyeceğini ve hukuk kurallarının istisnasız herkes için geçerli olduğunu vurguladı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün ABD Başkanı Donald Trump ve Yardımcısı Mike Pence'in, ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacakları şeklindeki tehditkar söylemleri ve Türkiye'nin buna tepkisinin hemen ardından Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Çavuşoğlu, mevkidaşı Pompeo'ya, Türkiye'nin kimsenin tehdidine boyun eğmeyeceğini ve hukuk kurallarının istisnasız herkes için geçerli olduğunun altını çizdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 27 Temmuz 2018 19:12 abd artık israilin avuçlarının arasında topak gibi oynanmaktadır. israilin sonununda geleceği günleri pekte uzak bulmuyorum olası bir kıvılcımda... kimse şunu unutmasın Türkiyenin her zaman bir planı vardır.

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