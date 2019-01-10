Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması 'ABD'nin çekilmesine bağlı değil'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'nin Suriye'den çekilme süreci hakkında NTV'de açıklamalarda bulundu. ABD'nin Suriye'den çekilme açıklaması sonrası çelişkili davranışlarını değerlendiren Çavuşoğlu "Suriye'nin Doğusunda PKK/PYD'ye yönelik operasyonumuz ABD'nin Suriye'den çekilmesine bağlı değil" dedi.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:Bizim Kürtlerle değil, terör örgütleriyle problemimiz var. Suriye'deki Kürtlerin de haklarını savunduk. Bölgemizin sınır ihlalleri konusunda terör örgütleri tehlikedir. Cumhurbaşkanımız da, Türkiye Cumhuriyeti de bir söz vermişse arkasında durur. YPG'nin Fırat'ın doğusundan çekilmeli, kabul edilemez. Biz bu işin peşini hiçbir zaman bırakmadık. Bizim YPG/PKK'ya yönelik operasyonumuz ABD'nin çekilmesine bağlı değil.

ÇEKİLME KARARI ALINDI ANCAK Münbiç'te uzlaşma başarılı uygulansaydı bunlar olmazdı. Sayın Cumhurbaşkanımız Fırat'ın doğusuna operasyon düzenleyeceğini söyledikten sonra ABD çekilme kararı aldı. Hem çekilme kararı verecekseniz hem de çekilmemek için Türkiye'yi suçlayacak ifadelerde bulunacaksınız.