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Çavuşoğlu'ndan Münbiç'teki patlamaya ilişkin açıklama

Çavuşoğlu'ndan Münbiç'teki patlamaya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münbiç'te yaşanan ve ABD askerlerinin de devriye sırasında yaşanan patlamada hayatını kaybetmesiyle ilgili "Terör örgütleri bizim kararlılığımızı da, aldığımız kararları da etkilememeli" dedi.

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Eklenme Tarihi: 17-01-2019 12:50 - Güncelleme: 17-01-2019 12:50

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'u kabul etti. İki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;

MÜNBİÇ'TEKİ PATLAMA
Terör Suriye'de başından beri var. Terör örgütleri bizim kararlılığımızı da etkilememeli.

GÜVENLİ BÖLGE
Trump'ın bahsettiği güvenli bölge konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Suriye krizinin başından bu yana dile getirdiği bir konu. ABD tarafı ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Güvenli bölge Suriye'nin kuzeyinde istikrar için önemli. Suriyeliler'in dönüşü için önemli.

Her şeyden önce iki Genelkurmay Başkanı, Suriye'den çekilme kararını nasıl koordine edileceğini görüşmüşlerdir. İki ülke arasındaki savunma sanayi konularını değerlendirmişlerdir. Trump'ın bahsettiği güvenli bölge zaten cumhurbaşkanımızın Suriye krizinin başından bu yana dile getirdiği bir konu. İki tarafın bu konuda görüşlerinin örtüşmediği görüşmeler sırasında belli olacak. Bu konuda ilk görüşme Genelkurmay Başkanları arasında olmuştur. Güvenli Bölge, Suriye'deki istikrar ve Suriyelilerin dönebilmeleri için de önemli.

PATRİOT VE S-400 AÇIKLAMASI
1.5 yıl önce ABD'den Patriot alma talebimiz olmuştu. Burada bizim için önemli olan kriterler var. Biz S-400'leri aldık ihtiyacımız var. Dahasına da ihtiyacımız var. Sınırımızda sadece İtalya ve İspanyol füzeleri var. Teslim süresi çok önemli. Fiyat önemli. Kredilendirme önemli. Orta ve uzun vadede bizim için çok önemli bir kriter daha var. Ortak üretim ve teknoloji transferi. Biz buna çok önem veriyoruz. Geçen gün CHP Genel Başkanı, Katar'la ortak üretimi eleştirmiş. Bu zihniyet esasen geçmişte tamamen dışa bağlı Türkiye'nin zihniyetidir. Türkiye'ye küresel sermayenin gelmesine karşı olan zihniyet ucuz milliyetçilik zihniyetidir."

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KİMDİR ?
Mevlüt Çavuşoğlu
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

1968 Alanya doğumlu Mevlüt Çavuşoğlu, 64. Hükümet Avrupa Birliği Bakanı görevini yürütmektedir.  Özel H. Emin Paşa Lisesi’ni birincilikle tamamlayan Çavuşoğlu, 1988 yılında Ankara &Uum

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