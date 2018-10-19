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Çavuşoğlu'ndan Kosova'dan FETÖ talebi

Çavuşoğlu'ndan Kosova'dan FETÖ talebi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosava'da mevkidaşı Behçet Pacolli'den ülkelerindeki FETÖ üyelerinin Türkiye'ye iade edilmelerini istedi. Çavuşoğlu, Kosova'nın İnterpole üyeliği için de destek vereceklerini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 19-10-2018 20:20 - Güncelleme: 19-10-2018 20:20

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk'taki resmi temaslarının ardından Kosova'ya geçti. (TSİ) 18:00'de başkent Priştine'de Kosovalı mevkidaşı Behçet Pacolli ile bir araya gelen Çavuşoğlu, görüşmenin ardından medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, "FETÖ bir terör örgütüdür. FETÖ çok sayıda vatandaşımızı şehit etti. Bunların Kosova'ya sızmalarına izin vermemenizi istiyoruz ve o kişilerin Türkiye'ye teslim edilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve bölgedeki konuların ele alındığı belirtildi. Kosova Dışişleri Bakanı Pacolli, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Kosova'nın dost ve kardeş ülkesi olduğunu söyleyerek bugüne kadar ister TİKA ister diğer kurumları tarafından her türlü destekle Kosova halkının yanında olduğunu söyledi. Pacolli, Kosova'nın bağımsız olarak tanınmasından önemli destek gördüklerini söyledi.

Pacolli'nin konuşmasının ardından sözü alan Çavuşoğlu, dost ve kardeş Kosova'yı ziyaret etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tarihi bağlara vurgu yapan ve Kosova halkına olan desteğin devam edeceğini söyleyen Çavuşoğlu, Kosova'nın daha fazla ülke tarafından tanınması için çaba sarfettiklerini söyledi. Kosova'nın uluslararası topluma entegrasyonu için önemli olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, belli mesafeler katettiklerini ve desteklerini devam ettireceklerini belirtti. Priştine-Belgrat ilişkilerini önemli bulduklarını söyleyen Çavuşoğlu, her iki ülke temsilcileriyle görüştüklerini söyledi.

Kosova'nın İnterpole üyeliği için de destek vereceklerini söyleyen Çavuşoğlu, bu üyeliğin çok önemli olduğunu söyledi.

"Kosova'da Türk firmaların yatırımı devam ediyor ve 3'ncü sırada yer almaktayız" diyen Çavuşoğlu, "Serbest ticaret anlaşmasının onaylanmasıyla beraber iki ülke arasından ticaret daha da hızlanacaktır. Kosova'yla eğitim ve kalkınma alanında işbirliğimiz sürecek, TİKA Kosova'da 100 Milyon Euro'nun üzerinde yardım yaptı ve desteklerimiz devam edecektir. Kendimi ikinci evimde hissediyorum" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Bu 19 Ekim 2018 20:38 Bu kadar yatırım. Bu kadar yardım. Karşılığında kosovanın bize yaptıkları.. hala şanlı Osmanlı'ya isgalci diyenler var..lütfen biraz daha dikkatli olalım yardım ederken. Kosovadaki bu kafa yıkanmışlığı düzeltecek adımlara öncelik vermeli..

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