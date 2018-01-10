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Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Ege adaları yanıtı

Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Ege adaları yanıtı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu adaları siz sattınız mı?" diye soran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

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Eklenme Tarihi: 10-01-2018 10:56 - Güncelleme: 10-01-2018 10:56

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun Yunanistan'ın adaları işgal ettiğini, iktidarın ise buna sessiz kaldığı iddiasına yanıt verdi.  Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Çavuşoğlu, "AK Parti iktidarları döneminde ve Kardak krizi sonrası hiçbir ada Yunanistan'a verilmemiştir." dedi.

KILIÇDAROĞLU "PEŞKEŞ Mİ ÇEKTİNİZ?" DEMİŞTİ: Kılıçdaroğlu dün partisini grup toplantısında Ege adalarının durumuna değinmiş ve şunları söylemişti:  "En son Keçi Adası'na çıktılar. Türkiye'den dört mil uzaklıkta. Ben Erdoğan'a sordum, bu adalarla ilgili bizim bir hakkımız, hukukumuz var mı? Tık yok. Erdoğan'a soruyorum; bu Keçi Adası kimin? Bizim değilse 'Bizim değil' de. Bizimse, 'Bizim' de. 'Hiç kimsenin değil' diyorsan onu söyle. Ama tık yok. Ben merak ediyorum, bu adaları siz sattınız mı? Birilerine peşkeş mi çektiniz? Ne oldu bu adalar?"

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